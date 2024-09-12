2 человека ранены в результате российских обстрелов Сумщины
11 сентября россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 166 взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Хотинская громада: враг совершил удар КАБ (1 взрыв).
- Миропольская громада: россияне ударили FPV-дроном (1 взрыв), ранения получил водитель хлебовоза.
- Белопольская громада: враг совершил минометный обстрел (4 взрыва), артиллерийский (4 взрыва), сброс с БПЛА взрывных устройств (2 взрыва) и ударил КАБ (4 взрыва).
- Эсманьская громада: россияне вели обстрел из миномета (5 взрывов), также осуществили удары КАБ (6 взрывов) и FPV-дронами (11 взрывов).
- Краснопольская громада: враг вел минометный обстрел (19 взрывов), артиллерийский (20 взрывов), обстрел из РСЗО (12 взрывов), совершил сбросы с БПЛА взрывных устройств (10 взрывов). Также россияне ударили FPV-дронами (6 взрывов), в результате удара один гражданский человек получил ранения.
- Дружбовская громада: артиллерийский обстрел (15 взрывов) и атака FPV-дроном (1 взрыв).
- Великописаревская громада: минометный обстрел (8 взрывов), артиллерийский обстрел (6 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (2 взрыва).
- Березовская громада: удар КАБ (1 взрыв).
- Зноб-Новгородская громада: россияне осуществили удары артиллерией (18 взрывов).
- Середино-Будская громада: враг совершил удар дроном FPV (3 взрыва).
- Юнаковская громада: удар КАБ (1 взрыв).
- Лебединская громада: враг осуществил пуск ракеты (1 взрыв в воздухе).
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