2 человека ранены в результате российских обстрелов Сумщины

11 сентября россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 166 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Хотинская громада: враг совершил удар КАБ (1 взрыв).

Миропольская громада: россияне ударили FPV-дроном (1 взрыв), ранения получил водитель хлебовоза.

Белопольская громада: враг совершил минометный обстрел (4 взрыва), артиллерийский (4 взрыва), сброс с БПЛА взрывных устройств (2 взрыва) и ударил КАБ (4 взрыва).

Эсманьская громада: россияне вели обстрел из миномета (5 взрывов), также осуществили удары КАБ (6 взрывов) и FPV-дронами (11 взрывов).

Краснопольская громада: враг вел минометный обстрел (19 взрывов), артиллерийский (20 взрывов), обстрел из РСЗО (12 взрывов), совершил сбросы с БПЛА взрывных устройств (10 взрывов). Также россияне ударили FPV-дронами (6 взрывов), в результате удара один гражданский человек получил ранения.

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Дружбовская громада: артиллерийский обстрел (15 взрывов) и атака FPV-дроном (1 взрыв).

Великописаревская громада: минометный обстрел (8 взрывов), артиллерийский обстрел (6 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (2 взрыва).

Березовская громада: удар КАБ (1 взрыв).

Зноб-Новгородская громада: россияне осуществили удары артиллерией (18 взрывов).

Середино-Будская громада: враг совершил удар дроном FPV (3 взрыва).

Юнаковская громада: удар КАБ (1 взрыв).

Лебединская громада: враг осуществил пуск ракеты (1 взрыв в воздухе).

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