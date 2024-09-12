Враг за прошедшие сутки больше всего атаковал на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 105 боевых столкновений. На Покровском направлении ВСУ отразили 30 атак врага, на Кураховском - 23.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов, применив 16 ракет, 70 авиационных ударов (задействовал, в частности, 84 КАБ), совершил 5028 обстрелов, 145 из них - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Иващенково, Владимировка, Белая Береза, Вольная Слобода, Кондратовка, Яструбино, Смолино Сумской области; Семеновка, Николаевка Черниговской области; Купянск Харьковской области; Щербиновка, Александрополь, Озаряновка, Дружба, Часов Яр, Николаевка, Щурово, Константиновка, Угледар, Урожайное, Розовка, Великая Новоселка, Благодатное Донецкой области; Белогорье Запорожской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло три боевых столкновения в районах Гатища, Липцев и Тихого.

На Купянском направлении зафиксировано 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Лозовой, Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 11 штурмовых действий оккупантов в районах Макеевки, Невского, Тернов, Грековки, Дружелюбовки и Тевердохлебово и Дибровы.

На Северском направлении Силами обороны отражена одна атака вблизи Выемки.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил шесть атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Дачное.

На Покровском направлении наши защитники отражали 30 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидово и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Константиновки, Украинска и Георгиевки. В общем враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времевском направлении оккупанты совершили четыре атаки наших позиций в направлении Угледара. Противник успеха не имел.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении произошло два безуспешных для врага боестолкновения неподалеку Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отразили семь атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, с территории РФ активно применял авиацию, осуществлял обстрелы приграничных населенных пунктов.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 32 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили шесть средств ПВО, три орудия на огневых позициях, одну станцию радиоэлектронной борьбы, два средства дистанционного минирования и два других важных объекта российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 73 артиллерийские системы, две РСЗО, два средства ПВО, один самолет, 43 БпЛА оперативно-тактического уровня, 93 автомобиля и две единицы спецтехники.

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