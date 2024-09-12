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Рашисты в районе Глубокого сосредотачивают внимание на восстановлении боеспособности, недалеко от Лукьянцев проводят инженерную разведку маршрутов выдвижения, - ОТГ "Харків"

Бойові дії на Харківщині на ранок 12 вересня

На Харьковском направлении ситуация остается сложной. За сутки потери врага составляют 130 военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".

"В районе населенного пункта Глубокое враг сосредоточил основное внимание на восстановлении боеспособности подразделений 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии на передовых позициях. Неподалеку от Лукьянцев противник проводит инженерную разведку маршрутов выдвижения. Также основное внимание сосредоточил на противодействии БПЛА Сил обороны Украины.

В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки, осуществляет воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины. Проводит мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии и 4-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады.

В районе населенного пункта Тихое оккупанты провели эвакуацию санитарных потерь с передовых позиций 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й армии", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне штурмуют Волчанск подразделениями без боевого опыта, - ОТГ "Харків"

Боевые действия и потери врага

За минувшие сутки произошло 3 боевые столкновения. Российские оккупанты также нанесли 1 авиаудар с использованием 2-х КАБов. Осуществили 32 удара дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 440 раз.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

"Потери врага за минувшие сутки составляют 130 существ, из них безвозвратные - 50, санитарные - 80", - отметили в ОТГ "Харьков".

Также на этом направлении враг потерял 78 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 2 боевые бронированные машины;
  • 9 артиллерийских систем;
  • 16 автомобилей;
  • 7 единиц специальной техники;
  • 44 БПЛА.

Кроме того, уничтожено 55 укрытий для личного состава и место хранения боеприпасов.

Напомним, ранее в ОТГ "Харків" заявили, что россияне штурмуют Волчанск подразделениями без боевого опыта. В частности, РФ привлекла четвертую разведывательно-штурмовую бригаду имени Александра Невского. Однако она понесла большие потери, и сейчас на подкрепление прибывают военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады. Также заводятся солдаты из других подразделений.

Читайте также: ОТГ "Харків" об обстановке на севере Харьковщины: Оккупанты давят, но успеха не имеют. Есть случаи отказа врага от выполнения задач

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4044) Волчанск (388)


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"Засоряють ефір...." Краще би реагували, а не говорільнею займалися.....
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12.09.2024 12:06 Ответить
я розумію, чому ОТУ Харків постійно нагадує про себе. І Ви б зрозуміли, якщо б трошки подумали.
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12.09.2024 12:14 Ответить
Думати потрібно в "оперативному" відділі ОТУ Х.....
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12.09.2024 12:20 Ответить
думають, тому і нагадують про себе
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12.09.2024 12:26 Ответить
@ "Курська область.

На південь від Корєнєво російські маневрені групи атакують у районі урочища Краснооктябрскоє.

Північно-східніше Снагості мотострілецькі підрозділи супротивника рухались вздовж західної частини урочища Культура, в районі якого сталося боєзіткнення.

В районі Снагості продовжуються бої з перемінним успіхом.".
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12.09.2024 12:11 Ответить
на фото https://ru.wikipedia.org/wiki/Dicker_Max Dicker Max ?
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12.09.2024 12:41 Ответить
 
 