Рашисты в районе Глубокого сосредотачивают внимание на восстановлении боеспособности, недалеко от Лукьянцев проводят инженерную разведку маршрутов выдвижения, - ОТГ "Харків"
На Харьковском направлении ситуация остается сложной. За сутки потери врага составляют 130 военных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".
"В районе населенного пункта Глубокое враг сосредоточил основное внимание на восстановлении боеспособности подразделений 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии на передовых позициях. Неподалеку от Лукьянцев противник проводит инженерную разведку маршрутов выдвижения. Также основное внимание сосредоточил на противодействии БПЛА Сил обороны Украины.
В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки, осуществляет воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины. Проводит мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии и 4-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады.
В районе населенного пункта Тихое оккупанты провели эвакуацию санитарных потерь с передовых позиций 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й армии", - говорится в сообщении.
Боевые действия и потери врага
За минувшие сутки произошло 3 боевые столкновения. Российские оккупанты также нанесли 1 авиаудар с использованием 2-х КАБов. Осуществили 32 удара дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 440 раз.
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
"Потери врага за минувшие сутки составляют 130 существ, из них безвозвратные - 50, санитарные - 80", - отметили в ОТГ "Харьков".
Также на этом направлении враг потерял 78 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 2 боевые бронированные машины;
- 9 артиллерийских систем;
- 16 автомобилей;
- 7 единиц специальной техники;
- 44 БПЛА.
Кроме того, уничтожено 55 укрытий для личного состава и место хранения боеприпасов.
Напомним, ранее в ОТГ "Харків" заявили, что россияне штурмуют Волчанск подразделениями без боевого опыта. В частности, РФ привлекла четвертую разведывательно-штурмовую бригаду имени Александра Невского. Однако она понесла большие потери, и сейчас на подкрепление прибывают военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады. Также заводятся солдаты из других подразделений.
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