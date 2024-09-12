Пентагон выделил $1,2 млрд на производство ракет AMRAAM, в том числе, и для Украины
Министерство обороны США заключило контракт на почти $1,2 млрд с концерном Raytheon на производство усовершенствованных ракет средней дальности AMRAAM класса "воздух - воздух". Их, в частности, получит и Украина.
Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Пентагона, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, заключенное соглашение предусматривает производство ракет, телеметрической системы AMRAAM, запасных частей, а также другого оборудования для инженерной поддержки производства.
Контракт рассчитан на производство 38 ракет AMRAAM, начальных и полевых запасных частей, а также другого оборудования и мероприятий для поддержки производства.
Работы будут выполняться в Тусоне, штат Аризона, и должны быть завершены до 31 декабря 2028 года.
"Этот контракт предусматривает зарубежные военные продажи в Бахрейн, Болгарию, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Италию, Японию, Норвегию, Швейцарию, Украину и Великобританию", - добавили в оборонном ведомстве США.
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А чому нема уточнення, що Україна отримає не ці свіжевиготовлені ракети, а ті, які будуть зняті з бойового чергування збройних сил Америки (а їх замінять нові) і тільки вони надійдуть до ЗСУ по програмі PDA (президентських повноважень) по залишковій ціні, і будуть оцінені всі разом менше, ніж сотка лимонів?
Дослівно: "This contract involves Foreign Military Sales to Bahrain, Bulgaria, Canada, Finland, Germany, Hungary, Italy, Japan, Norway, Switzerland, Ukraine, and United Kingdom."
Тобто (переклад): Цей контракт містить в собі іноземні військові продажі до Бахрейну, Болгарії, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії, України та Об'єднаного Королівства. Жодного натяку на продаж Україні щойно виготовлених ракет, а лише факт військових продажів Україні, а от чого саме - не зазначено
Переклад: ... щодо попереднього укладеного контракту (FA8675-23-C-0037) стосовно Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) 38 виробничої партії.