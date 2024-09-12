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Пентагон выделил $1,2 млрд на производство ракет AMRAAM, в том числе, и для Украины

Пентагон виділяє 1,2 млрд доларів на виробництво ракет AMRAAM

Министерство обороны США заключило контракт на почти $1,2 млрд с концерном Raytheon на производство усовершенствованных ракет средней дальности AMRAAM класса "воздух - воздух". Их, в частности, получит и Украина.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Пентагона, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, заключенное соглашение предусматривает производство ракет, телеметрической системы AMRAAM, запасных частей, а также другого оборудования для инженерной поддержки производства.

Контракт рассчитан на производство 38 ракет AMRAAM, начальных и полевых запасных частей, а также другого оборудования и мероприятий для поддержки производства.

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Работы будут выполняться в Тусоне, штат Аризона, и должны быть завершены до 31 декабря 2028 года.

"Этот контракт предусматривает зарубежные военные продажи в Бахрейн, Болгарию, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Италию, Японию, Норвегию, Швейцарию, Украину и Великобританию", - добавили в оборонном ведомстве США.

Автор: 

Пентагон (1458) ракеты (3569) США (26637)


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Топ комментарии
+2
шо попало... 38 AMRAAM за 1,2 ярда?? Тщатєльнєє треба перекладати.
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12.09.2024 12:28
+2
"ракети середньої дальності AMRAAM класу "повітря - повітря". Їх, зокрема, отримає й Україна"(с)

А чому нема уточнення, що Україна отримає не ці свіжевиготовлені ракети, а ті, які будуть зняті з бойового чергування збройних сил Америки (а їх замінять нові) і тільки вони надійдуть до ЗСУ по програмі PDA (президентських повноважень) по залишковій ціні, і будуть оцінені всі разом менше, ніж сотка лимонів?
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12.09.2024 12:42
+1
Кожніи краіні по ракеті - норм
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12.09.2024 12:21
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AMRAAM

Ісаак, Авраам, Досааф...
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12.09.2024 12:20 Ответить
Кожніи краіні по ракеті - норм
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12.09.2024 12:21 Ответить
Якщо далі заголовка не читати, то таки потужнєцко.
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12.09.2024 12:30 Ответить
А ви читали? Наприклад четвертий абзац
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12.09.2024 12:39 Ответить
Знову щось середнє, співвідношення 1до 10 для України.
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12.09.2024 12:24 Ответить
А Зеля на свою ''паляницю'' скільки виділив? Нуль цілих, нуль десятих! Головне піар, а гроші по офшорах!
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12.09.2024 12:25 Ответить
Як завжди наші перекладачі на висоті...Не 38 ракет, а 38 партія ракет.
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12.09.2024 12:27 Ответить
Та да, а то из статьи получается что эти ракеты намного дороже ракет для Пэтриот
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12.09.2024 12:29 Ответить
шо попало... 38 AMRAAM за 1,2 ярда?? Тщатєльнєє треба перекладати.
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12.09.2024 12:28 Ответить
Це для України 1,2лярди - задорого. Але Україна отримає уцінені ракети, старі ракети...
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12.09.2024 12:44 Ответить
Алде ці !уцінені" ракети ЇБУТЬ "расейсскиие - аналоговниє"!!!!
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12.09.2024 15:09 Ответить
"ракети середньої дальності AMRAAM класу "повітря - повітря". Їх, зокрема, отримає й Україна"(с)

А чому нема уточнення, що Україна отримає не ці свіжевиготовлені ракети, а ті, які будуть зняті з бойового чергування збройних сил Америки (а їх замінять нові) і тільки вони надійдуть до ЗСУ по програмі PDA (президентських повноважень) по залишковій ціні, і будуть оцінені всі разом менше, ніж сотка лимонів?
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12.09.2024 12:42 Ответить
В оригіналі відсутнє жодне пряме посилання, що Україна отримає свіжі ракети.
Дослівно: "This contract involves Foreign Military Sales to Bahrain, Bulgaria, Canada, Finland, Germany, Hungary, Italy, Japan, Norway, Switzerland, Ukraine, and United Kingdom."
Тобто (переклад): Цей контракт містить в собі іноземні військові продажі до Бахрейну, Болгарії, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії, України та Об'єднаного Королівства. Жодного натяку на продаж Україні щойно виготовлених ракет, а лише факт військових продажів Україні, а от чого саме - не зазначено
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12.09.2024 12:56 Ответить
В оригіналі :"... to a previously awarded contract (FA8675-23-C-0037) for Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) Production Lot 38."
Переклад: ... щодо попереднього укладеного контракту (FA8675-23-C-0037) стосовно Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) 38 виробничої партії.
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12.09.2024 12:47 Ответить
погано переклали орігінал, де ви там взяли про 38 ракет?
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12.09.2024 16:06 Ответить
 
 