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Пентагон (1376) ракети (3924) США (20972)

Пентагон виділив $1,2 млрд на виробництво ракет AMRAAM, зокрема й для України

Пентагон виділяє 1,2 млрд доларів на виробництво ракет AMRAAM

Міністерство оборони США уклало контракт на майже $1,2 млрд із концерном Raytheon на виробництво вдосконалених ракет середньої дальності AMRAAM класу "повітря - повітря". Їх, зокрема, отримає й Україна.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Пентагону, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, укладена угода передбачає виробництво ракет, телеметричної системи AMRAAM, запасних частин, а також іншого обладнання для інженерної підтримки виробництва.

Контракт розрахований на виробництво 38 ракет AMRAAM, початкових і польових запасних частин, а також іншого обладнання та заходів для підтримки виробництва.

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Роботи виконуватимуться в Тусоні, штат Арізона, і мають бути завершені до 31 грудня 2028 року.

"Цей контракт передбачає закордонні військові продажі до Бахрейну, Болгарії, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії, України та Великої Британії", - додали в оборонному відомстві США.

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Топ коментарі
+2
шо попало... 38 AMRAAM за 1,2 ярда?? Тщатєльнєє треба перекладати.
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12.09.2024 12:28
+2
"ракети середньої дальності AMRAAM класу "повітря - повітря". Їх, зокрема, отримає й Україна"(с)

А чому нема уточнення, що Україна отримає не ці свіжевиготовлені ракети, а ті, які будуть зняті з бойового чергування збройних сил Америки (а їх замінять нові) і тільки вони надійдуть до ЗСУ по програмі PDA (президентських повноважень) по залишковій ціні, і будуть оцінені всі разом менше, ніж сотка лимонів?
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12.09.2024 12:42
+1
Кожніи краіні по ракеті - норм
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12.09.2024 12:21
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AMRAAM

Ісаак, Авраам, Досааф...
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12.09.2024 12:20 Відповісти
Кожніи краіні по ракеті - норм
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12.09.2024 12:21 Відповісти
Якщо далі заголовка не читати, то таки потужнєцко.
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12.09.2024 12:30 Відповісти
А ви читали? Наприклад четвертий абзац
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12.09.2024 12:39 Відповісти
Знову щось середнє, співвідношення 1до 10 для України.
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12.09.2024 12:24 Відповісти
А Зеля на свою ''паляницю'' скільки виділив? Нуль цілих, нуль десятих! Головне піар, а гроші по офшорах!
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12.09.2024 12:25 Відповісти
Як завжди наші перекладачі на висоті...Не 38 ракет, а 38 партія ракет.
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12.09.2024 12:27 Відповісти
Та да, а то из статьи получается что эти ракеты намного дороже ракет для Пэтриот
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12.09.2024 12:29 Відповісти
шо попало... 38 AMRAAM за 1,2 ярда?? Тщатєльнєє треба перекладати.
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12.09.2024 12:28 Відповісти
Це для України 1,2лярди - задорого. Але Україна отримає уцінені ракети, старі ракети...
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12.09.2024 12:44 Відповісти
Алде ці !уцінені" ракети ЇБУТЬ "расейсскиие - аналоговниє"!!!!
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12.09.2024 15:09 Відповісти
"ракети середньої дальності AMRAAM класу "повітря - повітря". Їх, зокрема, отримає й Україна"(с)

А чому нема уточнення, що Україна отримає не ці свіжевиготовлені ракети, а ті, які будуть зняті з бойового чергування збройних сил Америки (а їх замінять нові) і тільки вони надійдуть до ЗСУ по програмі PDA (президентських повноважень) по залишковій ціні, і будуть оцінені всі разом менше, ніж сотка лимонів?
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12.09.2024 12:42 Відповісти
В оригіналі відсутнє жодне пряме посилання, що Україна отримає свіжі ракети.
Дослівно: "This contract involves Foreign Military Sales to Bahrain, Bulgaria, Canada, Finland, Germany, Hungary, Italy, Japan, Norway, Switzerland, Ukraine, and United Kingdom."
Тобто (переклад): Цей контракт містить в собі іноземні військові продажі до Бахрейну, Болгарії, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії, України та Об'єднаного Королівства. Жодного натяку на продаж Україні щойно виготовлених ракет, а лише факт військових продажів Україні, а от чого саме - не зазначено
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12.09.2024 12:56 Відповісти
В оригіналі :"... to a previously awarded contract (FA8675-23-C-0037) for Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) Production Lot 38."
Переклад: ... щодо попереднього укладеного контракту (FA8675-23-C-0037) стосовно Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) 38 виробничої партії.
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12.09.2024 12:47 Відповісти
погано переклали орігінал, де ви там взяли про 38 ракет?
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12.09.2024 16:06 Відповісти
 
 