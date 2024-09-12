Пентагон виділив $1,2 млрд на виробництво ракет AMRAAM, зокрема й для України
Міністерство оборони США уклало контракт на майже $1,2 млрд із концерном Raytheon на виробництво вдосконалених ракет середньої дальності AMRAAM класу "повітря - повітря". Їх, зокрема, отримає й Україна.
Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Пентагону, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, укладена угода передбачає виробництво ракет, телеметричної системи AMRAAM, запасних частин, а також іншого обладнання для інженерної підтримки виробництва.
Контракт розрахований на виробництво 38 ракет AMRAAM, початкових і польових запасних частин, а також іншого обладнання та заходів для підтримки виробництва.
Роботи виконуватимуться в Тусоні, штат Арізона, і мають бути завершені до 31 грудня 2028 року.
"Цей контракт передбачає закордонні військові продажі до Бахрейну, Болгарії, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії, України та Великої Британії", - додали в оборонному відомстві США.
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Ісаак, Авраам,
Досааф...
А чому нема уточнення, що Україна отримає не ці свіжевиготовлені ракети, а ті, які будуть зняті з бойового чергування збройних сил Америки (а їх замінять нові) і тільки вони надійдуть до ЗСУ по програмі PDA (президентських повноважень) по залишковій ціні, і будуть оцінені всі разом менше, ніж сотка лимонів?
Дослівно: "This contract involves Foreign Military Sales to Bahrain, Bulgaria, Canada, Finland, Germany, Hungary, Italy, Japan, Norway, Switzerland, Ukraine, and United Kingdom."
Тобто (переклад): Цей контракт містить в собі іноземні військові продажі до Бахрейну, Болгарії, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії, України та Об'єднаного Королівства. Жодного натяку на продаж Україні щойно виготовлених ракет, а лише факт військових продажів Україні, а от чого саме - не зазначено
Переклад: ... щодо попереднього укладеного контракту (FA8675-23-C-0037) стосовно Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) 38 виробничої партії.