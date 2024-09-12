Ночью "шахед" пролетел возле Хмельницкой АЭС, позже его уничтожила ПВО, - ОВА
Российский ударный БПЛА "шахед" во время ночной атаки на Хмельнитчину пролетел в непосредственной близости к АЭС.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, во время ночной атаки, был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к Хмельницкой атомной станции. Позже этот "шахед" был сбит силами ПВО Украины", - говорится в сообщении.
Тюрин отметил, что оккупанты сознательно прокладывают маршруты ракет и ударных дронов так, чтобы они проходили, в том числе, над атомными объектами Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 12 сентября российские оккупанты атаковали Украину 69 средствами воздушного нападения, в частности - баллистикой, управляемыми авиаракетами, крылатыми ракетами и 64 "шахедами".
Силы ПВО уничтожили 44 из 64 "шахедов".
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