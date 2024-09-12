РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11513 посетителей онлайн
Новости Война
783 1

Ночью "шахед" пролетел возле Хмельницкой АЭС, позже его уничтожила ПВО, - ОВА

РФ запустила

Российский ударный БПЛА "шахед" во время ночной атаки на Хмельнитчину пролетел в непосредственной близости к АЭС.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, во время ночной атаки, был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к Хмельницкой атомной станции. Позже этот "шахед" был сбит силами ПВО Украины", - говорится в сообщении.

Тюрин отметил, что оккупанты сознательно прокладывают маршруты ракет и ударных дронов так, чтобы они проходили, в том числе, над атомными объектами Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 12 сентября российские оккупанты атаковали Украину 69 средствами воздушного нападения, в частности - баллистикой, управляемыми авиаракетами, крылатыми ракетами и 64 "шахедами".

Силы ПВО уничтожили 44 из 64 "шахедов".

Читайте также: США заинтересованы в достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, в том числе, чтобы увеличить поставки своего топлива, - нардеп Нагорняк

РФ запустила "шахед", який пролетів біля Хмельницької АЕС

Автор: 

обстрел (27129) Хмельнитчина (896) Хмельницкая АЭС (46)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Пізніше цей "шахед" був збитий силами ППО України"

А чому не збили до... АЕС...?
показать весь комментарий
12.09.2024 14:13 Ответить
 
 