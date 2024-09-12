Вночі "Шахед" пролетів біля Хмельницької АЕС, пізніше його знищила ППО, - ОВА
Російський ударний БПЛА "Шахед" під час нічної атаки на Хмельниччину пролетів у безпосередній близькості до АЕС.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції. Пізніше цей "шахед" був збитий силами ППО України", - йдеться в повідомленні.
Тюрін зазначив, що окупанти свідомо прокладають маршрути ракет та ударних дронів так, щоб це проходило зокрема над атомними обʼєктами України.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у ніч на 12 вересня російські окупанти атакували Україну 69 засобами повітряного нападу, зокрема балістикою, керованими авіаракетами, крилатими ракетами та 64 "шахедами".
Сили ППО знищили 44 із 64 "шахедів".
Будь ласка, зачекайте...
А чому не збили до... АЕС...?