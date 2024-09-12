Зеленский встретился с премьером Латвии Силиней: Обсудили подготовку ко второму Саммиту мира

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 сентября, провел встречу с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Латвии - неизменна. Также Зеленский поблагодарил за всю помощь страны с начала полномасштабного вторжения.

Во время встречи с премьер-министром Латвии основное внимание уделили усилению военно-технического сотрудничества, реализации двустороннего соглашения по безопасности, подготовке ко второму Саммиту мира.

"Ценим, что имеем таких хороших друзей, как Латвия, не только в военной сфере. Чувствуем сильную адвокацию Украины в рамках ЕС и НАТО", - добавил президент.

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