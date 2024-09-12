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Зеленский (19011) Латвия (1279) помощь и поддержка (825)

Зеленский встретился с премьером Латвии Силиней: Обсудили подготовку ко второму Саммиту мира

Зеленський провів зустріч із прем’єркою Латвії Евікою Сілінею

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 сентября, провел встречу с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Латвии - неизменна. Также Зеленский поблагодарил за всю помощь страны с начала полномасштабного вторжения.

Во время встречи с премьер-министром Латвии основное внимание уделили усилению военно-технического сотрудничества, реализации двустороннего соглашения по безопасности, подготовке ко второму Саммиту мира.

"Ценим, что имеем таких хороших друзей, как Латвия, не только в военной сфере. Чувствуем сильную адвокацию Украины в рамках ЕС и НАТО", - добавил президент.

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Який нафіг "самміт миру"? Ніхто нам на "блюдечці з голобою смужечкою" миру не принесе...
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12.09.2024 14:49 Ответить
Імітація .... діяльності....
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12.09.2024 14:54 Ответить
Зустрілись поговорити ні про що
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12.09.2024 14:54 Ответить
Довбо@***,який саміт миру?! Саміт донецької області треба проводити.
У під@арів він швидше виходить.Покровську скоро фсьо. А цей ******* со своїм самітом. Чхати на твій саміт усі хотіли,не тільки *****
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12.09.2024 14:58 Ответить
Росіяни розпочали контрнаступальні дії в Курській області, все йде за нашим українським планом, - Зеленський
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12.09.2024 15:07 Ответить
Для нього це підстава посвітити своїм неголеним **......лом на міжнародній арені і потішити своє роздуте его,думаю що ніякої реальної користі від цих самітів не буде.
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12.09.2024 15:41 Ответить
 
 