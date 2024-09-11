Премьер Латвии Силиня объявила в Киеве об очередном пакете военной поддержки Украины
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время встречи в Киеве с Премьер-министром Денисом Шмыгалем объявила об очередном пакете военной поддержки для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Шмыгаля.
"Поблагодарил латвийское правительство и народ за конкретные и последовательные шаги, усиливающие Украину. В частности, за инициативу "Коалиция БПЛА для Украины" и поставки беспилотников для наших воинов. Во время нашей встречи госпожа Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры", - написал он.
Также премьер-министры обсудили расширение сотрудничества во всех сферах, касающихся усиления наших военных на поле боя. В частности, сотрудничество между оборонными компаниями.
"Поблагодарил за поддержку в восстановлении нашей страны, в частности Черниговской области. Вместе с союзниками мы победим и восстановим Украину", - отметил Шмыгаль.
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