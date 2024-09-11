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Премьер Латвии Силиня объявила в Киеве об очередном пакете военной поддержки Украины

Черговий пакет військової підтримки від Латвії

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время встречи в Киеве с Премьер-министром Денисом Шмыгалем объявила об очередном пакете военной поддержки для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Шмыгаля.

"Поблагодарил латвийское правительство и народ за конкретные и последовательные шаги, усиливающие Украину. В частности, за инициативу "Коалиция БПЛА для Украины" и поставки беспилотников для наших воинов. Во время нашей встречи госпожа Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры", - написал он.

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Также премьер-министры обсудили расширение сотрудничества во всех сферах, касающихся усиления наших военных на поле боя. В частности, сотрудничество между оборонными компаниями.

"Поблагодарил за поддержку в восстановлении нашей страны, в частности Черниговской области. Вместе с союзниками мы победим и восстановим Украину", - отметил Шмыгаль.

Автор: 

Латвия (1333) помощь и поддержка (869)


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Дякуємо 🙏
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11.09.2024 15:00 Ответить
Евіка Сіліня - 49 років, дуже гарна жінка, дякуємо тобі красуня
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11.09.2024 15:06 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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11.09.2024 15:32 Ответить
Божа ж ти наш Божа
збережи наших дівчяток і хлопців - винний буду...
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11.09.2024 15:52 Ответить
 
 