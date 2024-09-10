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Латвия передаст Украине подержанную компьютерную технику и экипировку для ВСУ

латвія

Латвия безвозмездно передаст Украине сотни единиц компьютерной техники, а также специализированную одежду, бинокли и другую экипировку для Вооруженных сил Украины.

Такое решение было принято на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, Бюро внутренней безопасности Латвии нашло возможность передать для нужд ВСУ куртки и ботинки, флисовые кофты, один дрон с сумкой и батареей, несколько биноклей.

В свою очередь, откликаясь на просьбу украинских правительственных учреждений, нуждающихся в офисном оборудовании, в Латвии нашли возможность передать им 845 компьютеров, в том числе портативных, 269 мониторов и других приборов. Технику получат Черниговская областная военная администрация, Белоцерковская районная государственная администрация Киевской области, Киевский национальный военный университет и Министерство социальной политики Украины.

Министерство внутренних дел Латвии объясняет, что его подведомственным учреждениям нужно заменить компьютерную технику, чтобы на новой могла использоваться свежая операционная система - иначе возрастают риски кибернападений. Однако большинство заменяемой техники - в рабочем состоянии и может повторно использоваться безопасным образом там, где требования к обеспечению кибербезопасности ниже, или без подключения к интернету.

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Автор: 

Латвия (1333) помощь (7798)


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Топ комментарии
+5
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10.09.2024 16:48
+3
вживану комп'ютерну техніку.....vybačte ukrainci za našu vladu ta idiotov tam pracujuših. robļat oni - a soromno mene...
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10.09.2024 16:50
+3
Дякуємо, друзі.
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10.09.2024 17:05
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10.09.2024 16:48 Ответить
Цікаво, про що буде скиглити зечмо після цього.
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10.09.2024 17:00 Ответить
вживану комп'ютерну техніку.....vybačte ukrainci za našu vladu ta idiotov tam pracujuših. robļat oni - a soromno mene...
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10.09.2024 16:50 Ответить
Це має назву - іспанський сором. Коли косячать одні, а соромно іншим..

В нас так само..нам соромно за свою владу..
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10.09.2024 16:55 Ответить
Вживана компьютерна техніка - це не погано. В нас в деяких командних пунктах ще є системи на Пентіумі -3. Будь який ******** комп буде краще цього мотлоху.
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10.09.2024 18:34 Ответить
ja rozumiju - ale mi ņe na stoļko "ņišebrodi" šob ņepodaruvati novie...ce naši žlobi v deļe...sliv ņemae - odņi matjuki
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10.09.2024 18:39 Ответить
Все чудово. Так теж нормально.
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10.09.2024 18:46 Ответить
Може як у другу світову - тоді й бинти прали..
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10.09.2024 16:56 Ответить
Не можна зелі давати щось не вживане. Як буде нове то спи..дить, чи перепродасть. Правильно роблять наші друзі. Дякуємо за підтримку!
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10.09.2024 18:11 Ответить
Іноді вживана техніка, краща ніж нова. В мене є ноут, якому вже 13 років. Lenovo G550, металевий корпус, за цей час ні разу не підводив, правда років два тому просто викинув акумулятори бо здохли зовсім. А так працює як часи, ні разу його не відкривав, навіть не чистив, тільки компресором в дірках попродував. Правда оперативки малувато 3Гб, але Win10 став нормуль. Ігрухами не хворію, для серфінгу в інеті та медіа повністю задовольняє.
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10.09.2024 16:57 Ответить
mogu ugadati so ce DELL či HP s intel i5 ta 8GB ozu ta win10.....žeļeza kak bi možno juzatj......ale pitanije tut v drugom - KAKOVO HERA ! kto vas ce prosiv robiti ? jakšo treba - kupite novie....idioti bļe.
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10.09.2024 17:03 Ответить
Сам ти ідіот. Я написав це як приклад. Якщо в тебе вдома один ноут то не думай, що у всіх так.
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10.09.2024 17:10 Ответить
Він образився через те що ви рекламуєте китайську техніку.
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10.09.2024 17:18 Ответить
Так латвійських же немає, то я б купив латвійський А так в 2011-му це був ноут бомба.
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10.09.2024 17:29 Ответить
?? moi koment ņe pro vas voobše to - ja napisal primerno parametri kompov v naših gos-strukturah , idioti oņi , šo pozorjat našu stranu takimi "podarkami"
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10.09.2024 18:06 Ответить
Я вас тоді не так зрозумів. Вибачте. Просто латинська транскрипція і російська мова наклала свій відбиток.
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10.09.2024 18:11 Ответить
mea culpa , i do my best
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10.09.2024 18:14 Ответить
Так ви румунською, чи англійською?
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10.09.2024 18:17 Ответить
latin +eng tak bystreje bilo napisati....
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10.09.2024 18:30 Ответить
ну... на справді:
комп'ютерна техніка 5-10 річній "давнини" ще ого-го яка гарна і для роботи підійде.
це вона "для нових іграшок" застаріла, а як розхідний матеріал для військового використання "на один раз" - в самий раз.
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10.09.2024 17:02 Ответить
Справа не в цьому. Союзники на війну дають мільярди, он Шмигаль хвалиться. Це як пропонувати багатим своє старе пальто. Україні це просто не потрібно.
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10.09.2024 17:06 Ответить
До чого гроші? Дають мільярди, а все одне збирають донати на дрони. Перший раз чую, що ******** армії в ******** війні не потрібно "залізо". Тим більше якщо на нуль - там техніка (будь-яка) довго не живе. Це для геймера той же FX 8320 - старе залізо, а для роботи більше і не треба
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10.09.2024 17:16 Ответить
Дякуємо, друзі.
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10.09.2024 17:05 Ответить
 
 