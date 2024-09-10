Латвия передаст Украине подержанную компьютерную технику и экипировку для ВСУ

Латвия безвозмездно передаст Украине сотни единиц компьютерной техники, а также специализированную одежду, бинокли и другую экипировку для Вооруженных сил Украины.

Такое решение было принято на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, Бюро внутренней безопасности Латвии нашло возможность передать для нужд ВСУ куртки и ботинки, флисовые кофты, один дрон с сумкой и батареей, несколько биноклей.

В свою очередь, откликаясь на просьбу украинских правительственных учреждений, нуждающихся в офисном оборудовании, в Латвии нашли возможность передать им 845 компьютеров, в том числе портативных, 269 мониторов и других приборов. Технику получат Черниговская областная военная администрация, Белоцерковская районная государственная администрация Киевской области, Киевский национальный военный университет и Министерство социальной политики Украины.

Министерство внутренних дел Латвии объясняет, что его подведомственным учреждениям нужно заменить компьютерную технику, чтобы на новой могла использоваться свежая операционная система - иначе возрастают риски кибернападений. Однако большинство заменяемой техники - в рабочем состоянии и может повторно использоваться безопасным образом там, где требования к обеспечению кибербезопасности ниже, или без подключения к интернету.

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