Латвія передасть Україні вживану комп’ютерну техніку та екіпірування для ЗСУ

Латвія безоплатно передасть Україні сотні одиниць комп'ютерної техніки, а також спеціалізований одяг, біноклі та інше екіпірування для Збройних сил України.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, Бюро внутрішньої безпеки Латвії знайшло можливість передати для потреб ЗСУ куртки та черевики, флісові кофти, один дрон із сумкою та батареєю, кілька біноклів.

Своєю чергою, відгукуючись на прохання українських урядових установ, які потребують офісного обладнання, у Латвії знайшли можливість передати їм 845 комп'ютерів, у тому числі портативних, 269 моніторів та інших приладів. Техніку отримають Чернігівська обласна військова адміністрація, Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області, Київський національний військовий університет та Міністерство соціальної політики України.

Міністерство внутрішніх справ Латвії пояснює, що його підвідомчим установам потрібно замінити комп'ютерну техніку, щоб на новій могла використовуватися свіжа операційна система — інакше зростають ризики кібернападів. Проте більшість техніки, що замінюється, — у робочому стані і може повторно використовуватися безпечним чином там, де вимоги до забезпечення кібербезпеки нижчі, або без підключення до інтернету.

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