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Латвія передасть Україні вживану комп’ютерну техніку та екіпірування для ЗСУ

латвія

Латвія безоплатно передасть Україні сотні одиниць комп'ютерної техніки, а також спеціалізований одяг, біноклі та інше екіпірування для Збройних сил України.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, Бюро внутрішньої безпеки Латвії знайшло можливість передати для потреб ЗСУ куртки та черевики, флісові кофти, один дрон із сумкою та батареєю, кілька біноклів.

Своєю чергою, відгукуючись на прохання українських урядових установ, які потребують офісного обладнання, у Латвії знайшли можливість передати їм 845 комп'ютерів, у тому числі портативних, 269 моніторів та інших приладів. Техніку отримають Чернігівська обласна військова адміністрація, Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області, Київський національний військовий університет та Міністерство соціальної політики України.

Міністерство внутрішніх справ Латвії пояснює, що його підвідомчим установам потрібно замінити комп'ютерну техніку, щоб на новій могла використовуватися свіжа операційна система — інакше зростають ризики кібернападів. Проте більшість техніки, що замінюється, — у робочому стані і може повторно використовуватися безпечним чином там, де вимоги до забезпечення кібербезпеки нижчі, або без підключення до інтернету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія передала Нацполіції України 12 автомобілів та IT-обладнання для штурмової бригади "Лють". ФОТОрепортаж

Автор: 

Латвія (1347) допомога (8341)


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Топ коментарі
+5
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10.09.2024 16:48
+3
вживану комп'ютерну техніку.....vybačte ukrainci za našu vladu ta idiotov tam pracujuših. robļat oni - a soromno mene...
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10.09.2024 16:50
+3
Дякуємо, друзі.
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10.09.2024 17:05
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10.09.2024 16:48 Відповісти
Цікаво, про що буде скиглити зечмо після цього.
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10.09.2024 17:00 Відповісти
вживану комп'ютерну техніку.....vybačte ukrainci za našu vladu ta idiotov tam pracujuših. robļat oni - a soromno mene...
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10.09.2024 16:50 Відповісти
Це має назву - іспанський сором. Коли косячать одні, а соромно іншим..

В нас так само..нам соромно за свою владу..
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10.09.2024 16:55 Відповісти
Вживана компьютерна техніка - це не погано. В нас в деяких командних пунктах ще є системи на Пентіумі -3. Будь який ******** комп буде краще цього мотлоху.
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10.09.2024 18:34 Відповісти
ja rozumiju - ale mi ņe na stoļko "ņišebrodi" šob ņepodaruvati novie...ce naši žlobi v deļe...sliv ņemae - odņi matjuki
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10.09.2024 18:39 Відповісти
Все чудово. Так теж нормально.
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10.09.2024 18:46 Відповісти
Може як у другу світову - тоді й бинти прали..
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10.09.2024 16:56 Відповісти
Не можна зелі давати щось не вживане. Як буде нове то спи..дить, чи перепродасть. Правильно роблять наші друзі. Дякуємо за підтримку!
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10.09.2024 18:11 Відповісти
Іноді вживана техніка, краща ніж нова. В мене є ноут, якому вже 13 років. Lenovo G550, металевий корпус, за цей час ні разу не підводив, правда років два тому просто викинув акумулятори бо здохли зовсім. А так працює як часи, ні разу його не відкривав, навіть не чистив, тільки компресором в дірках попродував. Правда оперативки малувато 3Гб, але Win10 став нормуль. Ігрухами не хворію, для серфінгу в інеті та медіа повністю задовольняє.
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10.09.2024 16:57 Відповісти
mogu ugadati so ce DELL či HP s intel i5 ta 8GB ozu ta win10.....žeļeza kak bi možno juzatj......ale pitanije tut v drugom - KAKOVO HERA ! kto vas ce prosiv robiti ? jakšo treba - kupite novie....idioti bļe.
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10.09.2024 17:03 Відповісти
Сам ти ідіот. Я написав це як приклад. Якщо в тебе вдома один ноут то не думай, що у всіх так.
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10.09.2024 17:10 Відповісти
Він образився через те що ви рекламуєте китайську техніку.
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10.09.2024 17:18 Відповісти
Так латвійських же немає, то я б купив латвійський А так в 2011-му це був ноут бомба.
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10.09.2024 17:29 Відповісти
?? moi koment ņe pro vas voobše to - ja napisal primerno parametri kompov v naših gos-strukturah , idioti oņi , šo pozorjat našu stranu takimi "podarkami"
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10.09.2024 18:06 Відповісти
Я вас тоді не так зрозумів. Вибачте. Просто латинська транскрипція і російська мова наклала свій відбиток.
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10.09.2024 18:11 Відповісти
mea culpa , i do my best
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10.09.2024 18:14 Відповісти
Так ви румунською, чи англійською?
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10.09.2024 18:17 Відповісти
latin +eng tak bystreje bilo napisati....
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10.09.2024 18:30 Відповісти
ну... на справді:
комп'ютерна техніка 5-10 річній "давнини" ще ого-го яка гарна і для роботи підійде.
це вона "для нових іграшок" застаріла, а як розхідний матеріал для військового використання "на один раз" - в самий раз.
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10.09.2024 17:02 Відповісти
Справа не в цьому. Союзники на війну дають мільярди, он Шмигаль хвалиться. Це як пропонувати багатим своє старе пальто. Україні це просто не потрібно.
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10.09.2024 17:06 Відповісти
До чого гроші? Дають мільярди, а все одне збирають донати на дрони. Перший раз чую, що ******** армії в ******** війні не потрібно "залізо". Тим більше якщо на нуль - там техніка (будь-яка) довго не живе. Це для геймера той же FX 8320 - старе залізо, а для роботи більше і не треба
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10.09.2024 17:16 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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10.09.2024 17:05 Відповісти
 
 