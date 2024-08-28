УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5256 відвідувачів онлайн
Новини Фото Допомога Україні
2 739 8

Латвія передала Нацполіції України 12 автомобілів та IT-обладнання для штурмової бригади "Лють". ФОТОрепортаж

Україну відвідала делегація поліції з Латвії. Представники поліції Латвії зустрілися зі своїми українськими колегами та передали їм допомогу - автомобілі та IT-обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України у середу, 28 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Очолили латвійську делегацію начальник Державної поліції країни Армандс Рукс, начальник Головного кримінального управління, Управління боротьби з кіберзлочинністю Романс Яшинс. Також на зустрічі була присутня тимчасово повірена у справах Латвійської Республіки в Україні Мадара Сіліня.

Латвія передала Нацполіції України 12 автомобілів та IT-обладнання для штурмової бригади "Лють"

Латвія передала Нацполіції України 12 автомобілів та IT-обладнання для штурмової бригади "Лють"

Латвійські колеги передали для потреб Нацполіції України 12 вживаних автомобілів. Зазначається, що переданий транспорт був розподілений для прифронтових регіонів, де поліцейські машини найчастіше стають ціллю для російських ворогів. 4 авто отримала Донеччина, по 3 - Харківщина та Херсонщина, 2 - Чернігівщина.

Латвія передала Нацполіції України 12 автомобілів та IT-обладнання для штурмової бригади "Лють"

Латвія передала Нацполіції України 12 автомобілів та IT-обладнання для штурмової бригади "Лють"

Крім цього, Латвія передала IT-обладнання для Департаменту поліції особливого призначення "Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють"".

Латвія передала Нацполіції України 12 автомобілів та IT-обладнання для штурмової бригади "Лють"

Поліцейські з Латвії побували біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі Києва та вшанувала пам'ять загиблих військових України на війні з РФ.

Латвія передала Нацполіції України 12 автомобілів та IT-обладнання для штурмової бригади "Лють"

Латвія передала Нацполіції України 12 автомобілів та IT-обладнання для штурмової бригади "Лють"

Читайте також: Латвія передасть Україні 20 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв

Автор: 

Латвія (1347) Нацполіція (15168) допомога (8345)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибо латвийцам!
показати весь коментар
28.08.2024 20:05 Відповісти
Як же люблю я Латаію...
Море Балтісйьке...
Ї Чорне до небоскрону...

Просто, коли вступаєш в НАТО...

Спершу похорони...
Почну з-далеку-

Не треба багато...
Лише 5 відсотків...

Та сотня літаків...

Безпека!
Від наївних сусідів...

Та від інших ворогів...
показати весь коментар
28.08.2024 20:19 Відповісти
Штурмокики на білих авто, феерично!
показати весь коментар
28.08.2024 21:04 Відповісти
Ви взагалі статтю читали?
показати весь коментар
28.08.2024 22:52 Відповісти
12 реношок...
Тим часом нац пол Києва купує десятки пікапів для заброньованих дармоїдів...
показати весь коментар
28.08.2024 21:36 Відповісти
А вас не цікавить, чому "некомбатанти" отримують автівки за бюджетний кошт, а ЗСУ за донати? Мабуть бригаді "Лють" вони не потрібні? Чому не змінити піхід до справи? Тому, що вони будуть ходити пішки. Якось так шанувальник некомбатантів.
показати весь коментар
28.08.2024 23:39 Відповісти
може мусорня та ті кого вони катають більш потрібніші у воюючій державі??
показати весь коментар
29.08.2024 09:54 Відповісти
вже бачу в них товсті морди ,,інвалідів,, тцкшників
поліція то як особистий транспорт для биковні раптово наділеної владою,надписи,шашечки

для дурнів з папірцями тцк-готовтесь римский статут підписано,а строки по вашим заслугам безстрокові,сім років фори знімаються за допомогою одного папірця і опля,вовки становляться зайцями,дуже очікую як вас відправляють з початку на 0,а тих хто не здох шукають благодарні бусифіковані,копів це теж касається
показати весь коментар
29.08.2024 09:52 Відповісти
 
 