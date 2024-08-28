Латвія передала Нацполіції України 12 автомобілів та IT-обладнання для штурмової бригади "Лють". ФОТОрепортаж
Україну відвідала делегація поліції з Латвії. Представники поліції Латвії зустрілися зі своїми українськими колегами та передали їм допомогу - автомобілі та IT-обладнання.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України у середу, 28 серпня, інформує Цензор.НЕТ.
Очолили латвійську делегацію начальник Державної поліції країни Армандс Рукс, начальник Головного кримінального управління, Управління боротьби з кіберзлочинністю Романс Яшинс. Також на зустрічі була присутня тимчасово повірена у справах Латвійської Республіки в Україні Мадара Сіліня.
Латвійські колеги передали для потреб Нацполіції України 12 вживаних автомобілів. Зазначається, що переданий транспорт був розподілений для прифронтових регіонів, де поліцейські машини найчастіше стають ціллю для російських ворогів. 4 авто отримала Донеччина, по 3 - Харківщина та Херсонщина, 2 - Чернігівщина.
Крім цього, Латвія передала IT-обладнання для Департаменту поліції особливого призначення "Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють"".
Поліцейські з Латвії побували біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі Києва та вшанувала пам'ять загиблих військових України на війні з РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Море Балтісйьке...
Ї Чорне до небоскрону...
Просто, коли вступаєш в НАТО...
Спершу похорони...
Почну з-далеку-
Не треба багато...
Лише 5 відсотків...
Та сотня літаків...
Безпека!
Від наївних сусідів...
Та від інших ворогів...
Тим часом нац пол Києва купує десятки пікапів для заброньованих дармоїдів...
поліція то як особистий транспорт для биковні раптово наділеної владою,надписи,шашечки
для дурнів з папірцями тцк-готовтесь римский статут підписано,а строки по вашим заслугам безстрокові,сім років фори знімаються за допомогою одного папірця і опля,вовки становляться зайцями,дуже очікую як вас відправляють з початку на 0,а тих хто не здох шукають благодарні бусифіковані,копів це теж касається