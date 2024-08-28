Латвия передала Нацполиции Украины 12 автомобилей и IT-оборудование для штурмовой бригады "Лють". ФОТОРЕПОРТАЖ

Украину посетила делегация полиции из Латвии. Представители полиции Латвии встретились со своими украинскими коллегами и передали им помощь - автомобили и IT-оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в среду, 28 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Возглавили латвийскую делегацию начальник Государственной полиции страны Армандс Рукс, начальник Главного уголовного управления, Управления по борьбе с киберпреступностью Романс Яшинс. Также на встрече присутствовала временно поверенная в делах Латвийской Республики в Украине Мадара Силиня.

Латвийские коллеги передали для нужд Нацполиции Украины 12 подержанных автомобилей. Отмечается, что переданный транспорт был распределен для прифронтовых регионов, где полицейские машины чаще всего становятся целью для российских врагов. 4 авто получила Донецкая область, по 3 - Харьковская и Херсонская, 2 - Черниговская.

Кроме этого, Латвия передала IT-оборудование для Департамента полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють".

Полицейские из Латвии побывали у Стены памяти на Михайловской площади Киева и почтили память погибших военных Украины на войне с РФ.

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