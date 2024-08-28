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Латвия передала Нацполиции Украины 12 автомобилей и IT-оборудование для штурмовой бригады "Лють". ФОТОРЕПОРТАЖ

Украину посетила делегация полиции из Латвии. Представители полиции Латвии встретились со своими украинскими коллегами и передали им помощь - автомобили и IT-оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в среду, 28 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Возглавили латвийскую делегацию начальник Государственной полиции страны Армандс Рукс, начальник Главного уголовного управления, Управления по борьбе с киберпреступностью Романс Яшинс. Также на встрече присутствовала временно поверенная в делах Латвийской Республики в Украине Мадара Силиня.

Латвія передала Нацполіції України 12 автомобілів та IT-обладнання для штурмової бригади "Лють"

Латвія передала Нацполіції України 12 автомобілів та IT-обладнання для штурмової бригади "Лють"

Латвийские коллеги передали для нужд Нацполиции Украины 12 подержанных автомобилей. Отмечается, что переданный транспорт был распределен для прифронтовых регионов, где полицейские машины чаще всего становятся целью для российских врагов. 4 авто получила Донецкая область, по 3 - Харьковская и Херсонская, 2 - Черниговская.

Латвія передала Нацполіції України 12 автомобілів та IT-обладнання для штурмової бригади "Лють"

Латвія передала Нацполіції України 12 автомобілів та IT-обладнання для штурмової бригади "Лють"

Кроме этого, Латвия передала IT-оборудование для Департамента полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють".

Латвія передала Нацполіції України 12 автомобілів та IT-обладнання для штурмової бригади "Лють"

Полицейские из Латвии побывали у Стены памяти на Михайловской площади Киева и почтили память погибших военных Украины на войне с РФ.

Латвія передала Нацполіції України 12 автомобілів та IT-обладнання для штурмової бригади "Лють"

Латвія передала Нацполіції України 12 автомобілів та IT-обладнання для штурмової бригади "Лють"

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Автор: 

Латвия (1333) Нацполиция (16463) помощь (7801)


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Спасибо латвийцам!
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28.08.2024 20:05 Ответить
Як же люблю я Латаію...
Море Балтісйьке...
Ї Чорне до небоскрону...

Просто, коли вступаєш в НАТО...

Спершу похорони...
Почну з-далеку-

Не треба багато...
Лише 5 відсотків...

Та сотня літаків...

Безпека!
Від наївних сусідів...

Та від інших ворогів...
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28.08.2024 20:19 Ответить
Штурмокики на білих авто, феерично!
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28.08.2024 21:04 Ответить
Ви взагалі статтю читали?
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28.08.2024 22:52 Ответить
12 реношок...
Тим часом нац пол Києва купує десятки пікапів для заброньованих дармоїдів...
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28.08.2024 21:36 Ответить
А вас не цікавить, чому "некомбатанти" отримують автівки за бюджетний кошт, а ЗСУ за донати? Мабуть бригаді "Лють" вони не потрібні? Чому не змінити піхід до справи? Тому, що вони будуть ходити пішки. Якось так шанувальник некомбатантів.
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28.08.2024 23:39 Ответить
може мусорня та ті кого вони катають більш потрібніші у воюючій державі??
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29.08.2024 09:54 Ответить
вже бачу в них товсті морди ,,інвалідів,, тцкшників
поліція то як особистий транспорт для биковні раптово наділеної владою,надписи,шашечки

для дурнів з папірцями тцк-готовтесь римский статут підписано,а строки по вашим заслугам безстрокові,сім років фори знімаються за допомогою одного папірця і опля,вовки становляться зайцями,дуже очікую як вас відправляють з початку на 0,а тих хто не здох шукають благодарні бусифіковані,копів це теж касається
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29.08.2024 09:52 Ответить
 
 