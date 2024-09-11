Прем’єрка Латвії Сіліня оголосила у Києві про черговий пакет військової підтримки України
Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня під час зустрічі в Києві з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем оголосила про черговий пакет військової підтримки для України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Шмигаля.
"Подякував латвійському Уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу "Коаліція БПЛА для України" та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери", - написав він.
Також прем’єр-міністри обговорили розширення співпраці в усіх сферах, що стосуються посилення наших військових на полі бою. Зокрема, співпрацю між оборонними компаніями.
"Подякував за підтримку у відновленні нашої країни, зокрема Чернігівської області. Разом із союзниками ми переможемо й відновимо Україну", - зауважив Шмигаль.
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