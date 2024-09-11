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Прем’єрка Латвії Сіліня оголосила у Києві про черговий пакет військової підтримки України

Черговий пакет військової підтримки від Латвії

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня під час зустрічі в Києві з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем оголосила про черговий пакет військової підтримки для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Шмигаля.

"Подякував латвійському Уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу "Коаліція БПЛА для України" та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери", - написав він.

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Також прем’єр-міністри обговорили розширення співпраці в усіх сферах, що стосуються посилення наших військових на полі бою. Зокрема, співпрацю між оборонними компаніями.

"Подякував за підтримку у відновленні нашої країни, зокрема Чернігівської області. Разом із союзниками ми переможемо й відновимо Україну", - зауважив Шмигаль.

Автор: 

Латвія (1347) допомога і підтримка (1160)


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Дякуємо 🙏
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11.09.2024 15:00 Відповісти
Евіка Сіліня - 49 років, дуже гарна жінка, дякуємо тобі красуня
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11.09.2024 15:06 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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11.09.2024 15:32 Відповісти
Божа ж ти наш Божа
збережи наших дівчяток і хлопців - винний буду...
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11.09.2024 15:52 Відповісти
 
 