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Зеленський (22389) Латвія (1290) допомога і підтримка (1116)

Зеленський зустрівся із прем’єркою Латвії Сілінею: Обговорили підготовку до другого Саміту миру

Зеленський провів зустріч із прем’єркою Латвії Евікою Сілінею

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 вересня, провів зустріч із прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. 

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що підтримка України з боку Латвії – незмінна. Також Зеленський подякував за всю допомогу країни з початку повномасштабного вторгнення.

Під час зустрічі із прем’єр-міністеркою Латвії основну увагу приділили посиленню військово-технічної співпраці, реалізації двосторонньої безпекової угоди, підготовці до другого Саміту миру.

"Цінуємо, що маємо таких хороших друзів, як Латвія, не лише у військовій сфері. Відчуваємо сильну адвокацію України в межах ЄС і НАТО", - додав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єрка Латвії Сіліня оголосила у Києві про черговий пакет військової підтримки України

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Який нафіг "самміт миру"? Ніхто нам на "блюдечці з голобою смужечкою" миру не принесе...
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12.09.2024 14:49 Відповісти
Імітація .... діяльності....
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12.09.2024 14:54 Відповісти
Зустрілись поговорити ні про що
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12.09.2024 14:54 Відповісти
Довбо@***,який саміт миру?! Саміт донецької області треба проводити.
У під@арів він швидше виходить.Покровську скоро фсьо. А цей ******* со своїм самітом. Чхати на твій саміт усі хотіли,не тільки *****
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12.09.2024 14:58 Відповісти
Росіяни розпочали контрнаступальні дії в Курській області, все йде за нашим українським планом, - Зеленський
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12.09.2024 15:07 Відповісти
Для нього це підстава посвітити своїм неголеним **......лом на міжнародній арені і потішити своє роздуте его,думаю що ніякої реальної користі від цих самітів не буде.
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12.09.2024 15:41 Відповісти
 
 