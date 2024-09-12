Обезврежена хакерская группировка из Чернигова, обманувшая граждан США более чем на 1,2 млн грн, - Нацполиция

Злоумышленники прикрепляли вредоносные программы к ссылкам об обновлениях компьютерного обеспечения, которые были в открытом онлайн-доступе. Потерпевшие переходили по этим ссылкам и таким образом предоставляли преступникам доступ к реквизитам банковских платежных карт, сохраненных с целью приобретения товаров на онлайн-платформах.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Как действовали злоумышленники

Так, хакеры получили несанкционированный контроль над сетью компьютеров почти тысячи граждан США. Используя их учетные записи на американских торговых платформах, правонарушители покупали ценную технику и рассчитывались карточками потерпевших. Своими действиями они успели нанести им ущерб на сумму более 1,2 миллиона гривен.





Разоблачение преступников

Украинские полицейские установили личности преступников - 26-ти и 27-летнего жителей города Чернигова. По адресам их проживания и работы проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами совершенных преступлений.

Следователи Нацполиции объявили обоим фигурантам о подозрении за совершенное во время военного положения несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) систем по предварительному сговору группой лиц, которое привело к утечке информации (ч. 5 ст. 361 Уголовного Кодекса Украины), тайное хищение чужого имущества, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины) и сбыт вредных программных средств (ч. 1 ст. 361-1 Уголовного Кодекса Украины).

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Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.