РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11803 посетителя онлайн
Новости
2 307 14
Нацполиция (16188) хакер (1171) Чернигов (862)

Обезврежена хакерская группировка из Чернигова, обманувшая граждан США более чем на 1,2 млн грн, - Нацполиция

Викирили хакерське угруповання з Чернігова

Злоумышленники прикрепляли вредоносные программы к ссылкам об обновлениях компьютерного обеспечения, которые были в открытом онлайн-доступе. Потерпевшие переходили по этим ссылкам и таким образом предоставляли преступникам доступ к реквизитам банковских платежных карт, сохраненных с целью приобретения товаров на онлайн-платформах.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Как действовали злоумышленники

Так, хакеры получили несанкционированный контроль над сетью компьютеров почти тысячи граждан США. Используя их учетные записи на американских торговых платформах, правонарушители покупали ценную технику и рассчитывались карточками потерпевших. Своими действиями они успели нанести им ущерб на сумму более 1,2 миллиона гривен.

Викрили хакерське угруповання з Чернігова
Викрили хакерське угруповання з Чернігова

Разоблачение преступников

Украинские полицейские установили личности преступников - 26-ти и 27-летнего жителей города Чернигова. По адресам их проживания и работы проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами совершенных преступлений.

Следователи Нацполиции объявили обоим фигурантам о подозрении за совершенное во время военного положения несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) систем по предварительному сговору группой лиц, которое привело к утечке информации (ч. 5 ст. 361 Уголовного Кодекса Украины), тайное хищение чужого имущества, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины) и сбыт вредных программных средств (ч. 1 ст. 361-1 Уголовного Кодекса Украины).

Также читайте: В Польше разоблачена сеть российских и белорусских кибердиверсантов

Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Кацапских граждан надо грабить онлайн, *****. Хотя доблесные СБвУшники и тут дело заведут)))
показать весь комментарий
12.09.2024 17:10
+4
Тю, тут свої своїх обкрадають на мільйони і за це у відставку відправляють.
показать весь комментарий
12.09.2024 17:28
+1
Знайшли кого грабанути - громадян США....
Відповідь незабарилася......
показать весь комментарий
12.09.2024 17:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знайшли кого грабанути - громадян США....
Відповідь незабарилася......
показать весь комментарий
12.09.2024 17:05 Ответить
Кацапских граждан надо грабить онлайн, *****. Хотя доблесные СБвУшники и тут дело заведут)))
показать весь комментарий
12.09.2024 17:10 Ответить
Заводят очень активно. Регулярно ездят на маски шоу. По таким делам даже специальный отдел есть.
показать весь комментарий
12.09.2024 17:49 Ответить
"Кацапских граждан надо грабить..."

Якщо хто у путлєра пару мільярдів стибзить - йому ще й премію можна надати!....
показать весь комментарий
12.09.2024 18:26 Ответить
Брехня. Для тайного похищения нужны пострадавшие. И не тысяча человек. Нужно заявления в украинскую прокуратуру от конкретного американского пострадавшего. Общая сумма, на тысячу граждан США не выстрелит.
показать весь комментарий
12.09.2024 18:05 Ответить
Прочитав повідомлення. За те що поцупили у американців меньше 30 кілобаксів 15 років . Але ж заробили своїми мізками.
Ті що крадуть мільйонами та мільярдами - по 3-5 років. Та ще не факт. Насіров досі не сидить. Можливо тільки з посади переведуть.
показать весь комментарий
12.09.2024 17:10 Ответить
Тю, тут свої своїх обкрадають на мільйони і за це у відставку відправляють.
показать весь комментарий
12.09.2024 17:28 Ответить
Все смешалось. Украинец и американец - братья навек. Я с реднеком одной крови. Уже не разберёшь где оканчивается Украина, где начинается Америка? Нашу, родную " Паляницю" мы оцениваем в долярах, а с американских лохов стрижем гривны.
показать весь комментарий
12.09.2024 17:56 Ответить
Тайное хищение чужого имущества, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 Источник:

Ты спутал, Юра

Часть 4 - кража, совершенная в крупных размерах наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Не учитывает 185-я военное положение
показать весь комментарий
12.09.2024 18:14 Ответить
Чернігів - силіконова долина України!!
показать весь комментарий
12.09.2024 18:19 Ответить
.... о Па! Ось де воно є....
показать весь комментарий
12.09.2024 18:22 Ответить
Та то два дибіла купили техніку епл зі знижкою 50%.
Теж мені хакери)))
показать весь комментарий
12.09.2024 18:56 Ответить
Кожна тюрма дасть взятку більшу 30т,щоб ці специ в них сиділи.
показать весь комментарий
12.09.2024 18:59 Ответить
Але якщо грабанути якогось чиновника-корупціонера що роками розкрадає кошти, то вже через годину тебе заламають, змусять повернути гроші та вибачатися перед баригою.
показать весь комментарий
12.09.2024 19:50 Ответить
 
 