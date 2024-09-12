Знешкоджено хакерське угруповання з Чернігова, яке ошукало громадян США на понад 1,2 млн грн, - Нацполіція
Зловмисники прикріплювали шкідливі програми до посилань про оновлення компʼютерного забезпечення, які були у відкритому онлайн-доступі. Потерпілі переходили за цими посиланнями і таким чином надавали злочинцям доступ до реквізитів банківських платіжних карток, збережених з метою придбання товарів на онлайн-платформах.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Як діяли зловмисники
Так, хакери отримали несанкціонований контроль над мережею комп’ютерів майже тисячі громадян США. Використовуючи їх облікові запис на американських торгових платформах, правопорушники купували коштовну техніку та розраховувались картками потерпілих. Своїми діями вони встигли завдати їм збитків на суму понад 1,2 мільйона гривень.
Викриття злочинців
Українські поліцейські встановили особи злочинців — 26-ти та 27-річного мешканців міста Чернігів. За адресами їх проживання й роботи проведені санкціоновані обшуки, в ході яких вилучена компʼютерна техніка й мобільні телефони з доказами вчинених злочинів.
Слідчі Нацполіції оголосили обом фігурантам про підозру за вчинене під час воєнного стану несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем за попередньою змовою групою осіб, яке призвело до витоку інформації (ч. 5 ст. 361 Кримінального Кодексу України), таємне викрадення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу України) та збут шкідливих програмних засобів (ч. 1 ст. 361-1 Кримінального Кодексу України).
Фігурантам загрожує до п‘ятнадцяти років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Відповідь незабарилася......
Якщо хто у путлєра пару мільярдів стибзить - йому ще й премію можна надати!....
Ті що крадуть мільйонами та мільярдами - по 3-5 років. Та ще не факт. Насіров досі не сидить. Можливо тільки з посади переведуть.
Ты спутал, Юра
Часть 4 - кража, совершенная в крупных размерах наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Не учитывает 185-я военное положение
Теж мені хакери)))