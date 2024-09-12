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Нацполіція (14872) хакер (1333) Чернігів (765)

Знешкоджено хакерське угруповання з Чернігова, яке ошукало громадян США на понад 1,2 млн грн, - Нацполіція

Викирили хакерське угруповання з Чернігова

Зловмисники прикріплювали шкідливі програми до посилань про оновлення компʼютерного забезпечення, які були у відкритому онлайн-доступі. Потерпілі переходили за цими посиланнями і таким чином надавали злочинцям доступ до реквізитів банківських платіжних карток, збережених з метою придбання товарів на онлайн-платформах.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Як діяли зловмисники

Так, хакери отримали несанкціонований контроль над мережею комп’ютерів майже тисячі громадян США. Використовуючи їх облікові запис на американських торгових платформах, правопорушники купували коштовну техніку та розраховувались картками потерпілих. Своїми діями вони встигли завдати їм збитків на суму понад 1,2 мільйона гривень.

Викрили хакерське угруповання з Чернігова
Викрили хакерське угруповання з Чернігова

Викриття злочинців

Українські поліцейські встановили особи злочинців — 26-ти та 27-річного мешканців міста Чернігів. За адресами їх проживання й роботи проведені санкціоновані обшуки, в ході яких вилучена компʼютерна техніка й мобільні телефони з доказами вчинених злочинів.

Слідчі Нацполіції оголосили обом фігурантам про підозру за вчинене під час воєнного стану несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем за попередньою змовою групою осіб, яке призвело до витоку інформації (ч. 5 ст. 361 Кримінального Кодексу України), таємне викрадення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу України) та збут шкідливих програмних засобів (ч. 1 ст. 361-1 Кримінального Кодексу України).

Також читайте: У Польщі викрито мережу російських і білоруських кібердиверсантів

Фігурантам загрожує до п‘ятнадцяти років позбавлення волі.

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Топ коментарі
+8
Кацапских граждан надо грабить онлайн, *****. Хотя доблесные СБвУшники и тут дело заведут)))
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12.09.2024 17:10
+4
Тю, тут свої своїх обкрадають на мільйони і за це у відставку відправляють.
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12.09.2024 17:28
+1
Знайшли кого грабанути - громадян США....
Відповідь незабарилася......
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12.09.2024 17:05
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Знайшли кого грабанути - громадян США....
Відповідь незабарилася......
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12.09.2024 17:05 Відповісти
Кацапских граждан надо грабить онлайн, *****. Хотя доблесные СБвУшники и тут дело заведут)))
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12.09.2024 17:10 Відповісти
Заводят очень активно. Регулярно ездят на маски шоу. По таким делам даже специальный отдел есть.
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12.09.2024 17:49 Відповісти
"Кацапских граждан надо грабить..."

Якщо хто у путлєра пару мільярдів стибзить - йому ще й премію можна надати!....
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12.09.2024 18:26 Відповісти
Брехня. Для тайного похищения нужны пострадавшие. И не тысяча человек. Нужно заявления в украинскую прокуратуру от конкретного американского пострадавшего. Общая сумма, на тысячу граждан США не выстрелит.
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12.09.2024 18:05 Відповісти
Прочитав повідомлення. За те що поцупили у американців меньше 30 кілобаксів 15 років . Але ж заробили своїми мізками.
Ті що крадуть мільйонами та мільярдами - по 3-5 років. Та ще не факт. Насіров досі не сидить. Можливо тільки з посади переведуть.
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12.09.2024 17:10 Відповісти
Тю, тут свої своїх обкрадають на мільйони і за це у відставку відправляють.
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12.09.2024 17:28 Відповісти
Все смешалось. Украинец и американец - братья навек. Я с реднеком одной крови. Уже не разберёшь где оканчивается Украина, где начинается Америка? Нашу, родную " Паляницю" мы оцениваем в долярах, а с американских лохов стрижем гривны.
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12.09.2024 17:56 Відповісти
Тайное хищение чужого имущества, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 Источник:

Ты спутал, Юра

Часть 4 - кража, совершенная в крупных размерах наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Не учитывает 185-я военное положение
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12.09.2024 18:14 Відповісти
Чернігів - силіконова долина України!!
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12.09.2024 18:19 Відповісти
.... о Па! Ось де воно є....
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12.09.2024 18:22 Відповісти
Та то два дибіла купили техніку епл зі знижкою 50%.
Теж мені хакери)))
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12.09.2024 18:56 Відповісти
Кожна тюрма дасть взятку більшу 30т,щоб ці специ в них сиділи.
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12.09.2024 18:59 Відповісти
Але якщо грабанути якогось чиновника-корупціонера що роками розкрадає кошти, то вже через годину тебе заламають, змусять повернути гроші та вибачатися перед баригою.
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12.09.2024 19:50 Відповісти
 
 