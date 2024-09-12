На фронте произошло 79 боевых столкновений, больше всего враг атакует на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 на фронте уже произошло 79 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине, Черниговщине и Сумщине пострадали, в частности, громады населенных пунктов Тимофеевка, Ивано-Шийчино, Гремяч, Суходол, Порозок. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Павловки, Марьино, Белополье, Ободов и Ричок.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили наступательные действия у Синьковки и Колесниковки. Одно боестолкновение еще продолжается.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении противник три раза атаковал возле Дружелюбовки и Невского. Ситуация контролируемая.

На Сиверском направлении Силы обороны отражали попытки агрессора продвинуться вблизи Верхнекаменского. Один бой в этом районе еще продолжается.

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На Краматорском направлении в настоящее время произошло четыре боестолкновения в районах Зализнянского и Ступочек. Вместе с тем, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Павловское и Новопокровка.

На Торецком направлении оккупанты, при поддержке бомбардировочной авиации, четыре раза пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Нью-Йорка и Нелиповки. Получили жесткий отпор. Кроме этого, российские агрессоры нанесли удары НАРами и КАБами по Торецку и Иванополью.

На Покровском направлении противник совершил 20 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Новогродовка, Гродовка, Селидово и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 14 атак, пока еще идут шесть боев.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 33 раза в сторону Желанного Первого, Украинского, Александрополя, Георгиевки и Константиновки. 27 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Бои продолжаются - горячее всего на данный момент возле Георгиевки.

На Времевском направлении противник дважды безуспешно штурмовал наши позиции вблизи Золотой Нивы и Катериновки.

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Ситуация на других направлениях

На Приднепровском направлении тоже отбиты две вражеские атаки.

На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений