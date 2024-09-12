На фронте произошло 79 боевых столкновений, больше всего враг атакует на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб
По состоянию на 16:00 на фронте уже произошло 79 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине, Черниговщине и Сумщине пострадали, в частности, громады населенных пунктов Тимофеевка, Ивано-Шийчино, Гремяч, Суходол, Порозок. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Павловки, Марьино, Белополье, Ободов и Ричок.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.
На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили наступательные действия у Синьковки и Колесниковки. Одно боестолкновение еще продолжается.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении противник три раза атаковал возле Дружелюбовки и Невского. Ситуация контролируемая.
На Сиверском направлении Силы обороны отражали попытки агрессора продвинуться вблизи Верхнекаменского. Один бой в этом районе еще продолжается.
На Краматорском направлении в настоящее время произошло четыре боестолкновения в районах Зализнянского и Ступочек. Вместе с тем, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Павловское и Новопокровка.
На Торецком направлении оккупанты, при поддержке бомбардировочной авиации, четыре раза пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Нью-Йорка и Нелиповки. Получили жесткий отпор. Кроме этого, российские агрессоры нанесли удары НАРами и КАБами по Торецку и Иванополью.
На Покровском направлении противник совершил 20 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Новогродовка, Гродовка, Селидово и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 14 атак, пока еще идут шесть боев.
На Кураховском направлении захватчики атаковали 33 раза в сторону Желанного Первого, Украинского, Александрополя, Георгиевки и Константиновки. 27 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Бои продолжаются - горячее всего на данный момент возле Георгиевки.
На Времевском направлении противник дважды безуспешно штурмовал наши позиции вблизи Золотой Нивы и Катериновки.
Ситуация на других направлениях
На Приднепровском направлении тоже отбиты две вражеские атаки.
На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений
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Слава ЗС України!!!!
Так, пдрозділи ворога готувалися до штурмових дій, але розпочати бій так і не встигли. Аеророзвідка ЗСУ помітила пересування ворога передала координати нашим артилеристам.
Рашисти діяли під покровом ночі, але тепловізійна камера безпілотника відстежувала всі їхні дії. Після цього ЗСУ з HIMARS випустили кілька ракет із касетною бойовою частиною, яка накрила велику площу, де концентрувалися російські підрозділи. Після першого удару рашисти почали тікати, але весь цей час ЗСУ контролювали їхнє пересування. Коли вони зосередились у новій точці, українські військові завдали ще одного ракетного удару.
На опублікованих кадрах https://t.me/Ukraine_365News/86156 відео добре видно, як металеві фрагменти розлітаються великою площею, вражаючи ворога.