Оккупанты совершили восемь атак в направлении Угледара. Все они отражены, ситуация контролируемая, - Генштаб

Силы обороны продолжают мужественно держать оборону Украины. С начала суток произошло 93 боевых столкновения.

Об этом пишут в оперативной сводке по состоянию на 22.00 11 сентября в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

Оккупанты нанесли пять ракетных ударов и 49 авиационных ударов с применением 59 КАБов, 625 ударов дронами-камикадзе и осуществили 3671 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня осуществили три атаки вблизи Гатища, Липцев и Тихого. Подразделения Сил обороны успешно отразили дважды наступательные действия противника, еще одно боестолкновение продолжается. Предварительно, сегодня враг потерял 108 оккупантов убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили две боевые бронированные машины, две артиллерийских системы, четыре единицы автомобильной и две единицы специальной техники. Кроме того, повреждены шесть артиллерийских систем, одна боевая бронированная машина и шесть единиц автомобильной техники врага.

На Купянском направлении Силы обороны отражали 16 атак противника в районе Лозовой, Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки, ситуация контролируемая.

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Боевые действия на востоке

Десять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевки, Невского, Тернов, Грековки, Дружелюбовки и Тевердохлебово, где наши защитники успешно отразили все атаки.

На Северском направлении в течение дня наши защитники успешно отразили один штурм врага в районе Выемки.

При поддержке авиации враг пять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Дачное.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидово и Михайловки наши войска отражали 30 наступательных и штурмовых действий врага. По предварительным данным, за сегодня враг потерял 276 человек живой силы, также уничтожено два танка, две артиллерийские системы, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и две единицы специальной техники противника. Еще один танк, две боевые бронированные машины и одна артсистема врага повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 22 боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах Константиновки, Украинска и Георгиевки.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении в настоящее время оккупанты совершили восемь атак в направлении Угледара. Все они отражены, ситуация контролируется.

На Ореховском направлении наши войска отразили две атаки противника вблизи Малой Токмачки, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно остановили четыре штурма российских захватчиков.

Сегодня отмечаем воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, которые уверенно держат рубежи и наносят врагу значительные потери.

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