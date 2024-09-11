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Новости Война
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Враг больше всего атакует на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб ВСУ

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По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте составляет 58. Горячее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Захватчики продолжают применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской и Черниговской области. В частности, под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Поповка, Грабовское, Порозок, Александровка, Бояро-Лежачи, Любимовка, Новая Слобода, Белая Береза, Мезеновка, Клюсы, Семеновка, Николаевка, Красный Хутор. Также противник нанес авиационные удары по Семеновке, Иващенково, Владимировке, Белой Березе, Свободной Слободе, Кондратовке и Поповке, в целом сбросив 14 авиационных бомб.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении россияне дважды штурмовали позиции наших подразделений в районах Гатища и Тихого, в настоящее время бои еще продолжаются.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Лозовой и Глушковки атаки отбиты, возле Синьковки продолжается бой.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского, Тернов, Грековки, Дружелюбовки и Тевердохлебово. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже девять боестолкновений, три из них до сих пор продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении произошло три атаки противника. Враг штурмовал в районах населенных пунктов Торецк и Нелиповка.

Также читайте: Враг пытался прорвать нашу оборону на Кураховском направлении и у Часова Яра, Ивановского и Калиновки - Генштаб

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 13 атак противника, три боя еще продолжаются. Самый активный враг возле Новотроицкого и Михайловки. Подвергся ударам НАРами из вооружения штурмовой авиации Александрополь.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики 14 раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Константиновки, Украинска и Георгиевки. Восемь боев до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении отражены три штурмовые действия противника в сторону Угледара.

Боевые действия на юге

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении оккупанты дважды безуспешно пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг нанес ракетный удар по Днепровскому.

На Приднепровском направлении четыре атаки захватчиков не имели успеха.

Смотрите также: Бойцы 3-й ОШБр перехватили вражескую пехоту на Харьковщине и уничтожили танк, миномет и состав БК оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (6265)


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Топ комментарии
+3
Залужний разом з Блінкіним та Леммі прибув до Києва - сайт newsider
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11.09.2024 17:18
+1
Решение по ATACMS принято: Полетят вглубь России newsider
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11.09.2024 17:19
+1
заїхати то змогли, а виїхати на спаленної техніці вже все - гаплик.
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11.09.2024 18:24
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Залужний разом з Блінкіним та Леммі прибув до Києва - сайт newsider
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11.09.2024 17:18 Ответить
Решение по ATACMS принято: Полетят вглубь России newsider
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11.09.2024 17:19 Ответить
Не вірю. Скиньте, буль ласка, пруф.
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11.09.2024 18:23 Ответить
від'******* - а шо там на сурже?
як там?
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11.09.2024 17:19 Ответить
@ "Ситуація у Курській області на 15:00

Населений пункт Снагость перейшов у сіру зону. Противник заїхав до нього бронетехнікою з півночі та продовжив рух уздовж вулиці Молодьожная у західному та східному напрямках. За наявними кадрами, в населеному пункті йшли бойові зіткнення.
На схід від н.п. Журавлі ЗСУ відбили атаку супротивника, знищивши бронетехніку.
В районі н.п. Вишньовка, Апанасовка, Бяхове йшли бойові зіткнення. Ситуація на уточненні.".
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11.09.2024 17:29 Ответить
заїхати то змогли, а виїхати на спаленної техніці вже все - гаплик.
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11.09.2024 18:24 Ответить
І в Курській області кацапи успішно контратакують(
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11.09.2024 17:49 Ответить
"ВСУ попытались захватить буровую вышку в Черном море. Минобороны заявило, что операция «захлебнулась в крови»" - кацапи на всіх ресурсах у захваті... ЦЕ що, фейк?
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11.09.2024 18:00 Ответить
Черепаха аха аха (дрони ЗСУ)
https://www.youtube.com/watch?v=ws8NK-rVnBE
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11.09.2024 18:02 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.09.2024 18:08 Ответить
 
 