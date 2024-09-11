Ворог найбільше атакує на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 кількість бойових зіткнень на фронті становить 58. Найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Загарбники продовжують застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської та Чернігівської області. Зокрема, під артилерійськими ударами опинилися райони населених пунктів Попівка, Грабовське, Порозок, Олександрівка, Бояро-Лежачі, Любимівка, Нова Слобода, Біла Береза, Мезенівка, Клюси, Семенівка, Миколаївка, Красний Хутір. Також противник завдав авіаційних ударів по Семенівці, Іващенковому, Володимирівці, Білій Березі, Вільній Слободі, Кіндратівці та Попівці, загалом скинувши 14 авіаційних бомб.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку росіяни двічі штурмували позиції наших підрозділів в районах Гатища і Тихого, на даний час бої ще тривають.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Лозової та Глушківки атаки відбито, біля Синьківки триває бій.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського, Тернів, Греківки, Дружелюбівки та Тевердохлібового. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже дев’ять боєзіткнень, три з них досі тривають. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку відбулося три атаки противника. Ворог штурмував у районах населених пунктів Торецьк та Неліпівка.

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На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, три бої ще тривають. Найактивніший ворог біля Новотроїцького та Михайлівки. Зазнав ударів НАРами з озброєння штурмової авіації Олександропіль.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбники 14 разів атакували наші підрозділи. Намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Українська та Георгіївки. Вісім боїв досі тривають.

На Времівському напрямку відбито три штурмові дії противника в бік Вугледара.

Бойові дії на півдні

В районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку окупанти двічі безуспішно намагалися просунутися вперед, але отримали жорстку відсіч. Також ворог завдав ракетного удару по Дніпровському.

На Придніпровському напрямку чотири атаки загарбників не мали успіху.

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