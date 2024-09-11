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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 628 930 осіб (+1140 за добу), 8642 танки, 17 936 артсистем, 16 938 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 628 930 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 628930 (+1140) осіб,

танків - 8642 (+2) од,

бойових броньованих машин - 16938 (+13) од,

артилерійських систем - 17936 (+56) од,

РСЗВ - 1182 (+2) од,

засоби ППО - 943 (+1) од,

літаків - 368 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14990 (+57),

крилаті ракети - 2591 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 24388 (+58) од,

спеціальна техніка -  3059 (+6)

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втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17388) Генштаб ЗС (6578) ліквідація (3924) знищення (7243)


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Минув 3857 день москальсько-української війни.
138! одиниць техніки та 1140! чумардосів за день.
Арта та логістика пішли вверх. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 73000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 628 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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11.09.2024 08:48 Відповісти
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11.09.2024 09:00 Відповісти
Десь з місяць як арта наздогнала броню і зараз знову вийшли на пряму до тисячних ювілеїв, зто перщий прийде в когось є сумніви.
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11.09.2024 08:49 Відповісти
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11.09.2024 09:06 Відповісти
Я сподіваюсь, Ноябрьск - це рашка?
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11.09.2024 16:18 Відповісти
Рублі - це балалайня.
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11.09.2024 19:45 Відповісти
 
 