Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 628 930 осіб (+1140 за добу), 8642 танки, 17 936 артсистем, 16 938 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 628 930 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 628930 (+1140) осіб,

танків - 8642 (+2) од,

бойових броньованих машин - 16938 (+13) од,

артилерійських систем - 17936 (+56) од,

РСЗВ - 1182 (+2) од,

засоби ППО - 943 (+1) од,

літаків - 368 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14990 (+57),

крилаті ракети - 2591 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 24388 (+58) од,

спеціальна техніка - 3059 (+6)

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.