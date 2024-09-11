Общие боевые потери РФ с начала войны – около 628 930 человек (+1140 за сутки), 8642 танка, 17 936 артсистем, 16 938 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 628 930 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 628930 (+1140) человек,
танков - 8642 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 16938 (+13) ед,
артиллерийских систем - 17936 (+56) ед,
РСЗО - 1182 (+2) ед,
средства ППО - 943 (+1) ед,
самолетов - 368 (+0) ед,
вертолетов - 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 14990 (+57),
крылатые ракеты - 2591 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 24388 (+58) ед,
специальная техника - 3059 (+6)
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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138! одиниць техніки та 1140! чумардосів за день.
Арта та логістика пішли вверх. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 73000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 628 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.