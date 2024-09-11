Общие боевые потери РФ с начала войны – около 628 930 человек (+1140 за сутки), 8642 танка, 17 936 артсистем, 16 938 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 628 930 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 628930 (+1140) человек,

танков - 8642 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 16938 (+13) ед,

артиллерийских систем - 17936 (+56) ед,

РСЗО - 1182 (+2) ед,

средства ППО - 943 (+1) ед,

самолетов - 368 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14990 (+57),

крылатые ракеты - 2591 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 24388 (+58) ед,

специальная техника - 3059 (+6)

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.