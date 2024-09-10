Воины 3-й ОШБр ликвидировали солдата РФ: тело захватчика сделало сальто в воздухе. ВИДЕО
На Харьковщине воины 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали российского захватчика. После сброса с украинского дрона "Баба Яга" боеприпаса, тело оккупанта сделало сальто в воздухе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале бригады.
"Удачная ночная охота приносит свои плоды, со сброса уничтожили оккупанта в окопе", - добавили бойцы.
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Mr. Grushev
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Tema9
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Мойша из Одессы
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