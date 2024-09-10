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Воины 3-й ОШБр ликвидировали солдата РФ: тело захватчика сделало сальто в воздухе. ВИДЕО

На Харьковщине воины 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали российского захватчика. После сброса с украинского дрона "Баба Яга" боеприпаса, тело оккупанта сделало сальто в воздухе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале бригады.

"Удачная ночная охота приносит свои плоды, со сброса уничтожили оккупанта в окопе", - добавили бойцы.

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Автор: 

армия РФ (19238) ликвидация (3542) 3-я Отдельная штурмовая бригада (419)


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10.09.2024 23:43 Ответить
100% рашист під допінгом був.
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11.09.2024 08:12 Ответить
Відбір пройшов! Тепер у кабздона ще й акробатичні номери буде показувати.
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11.09.2024 00:02 Ответить
 
 