Воины 3-й ОШБр ликвидировали солдата РФ: тело захватчика сделало сальто в воздухе. ВИДЕО

На Харьковщине воины 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали российского захватчика. После сброса с украинского дрона "Баба Яга" боеприпаса, тело оккупанта сделало сальто в воздухе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале бригады.

"Удачная ночная охота приносит свои плоды, со сброса уничтожили оккупанта в окопе", - добавили бойцы.

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