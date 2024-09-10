Воїни 3 ОШБр ліквідували солдата РФ: тіло загарбника зробило сальто у повітрі. ВIДЕО

На Харківщині воїни 3-ої окремої штурмової бригади ліквідували російського загарбника. Після скидання з українського дрона "Баба Яга" боєприпасу, тіло окупанта зробило сальто в повітрі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі бригади.

"Вдале нічне полювання приносить свої плоди, зі скиду знищили окупанта в окопі", - додали бійці.

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