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Воїни 3 ОШБр ліквідували солдата РФ: тіло загарбника зробило сальто у повітрі. ВIДЕО

На Харківщині воїни 3-ої окремої штурмової бригади ліквідували російського загарбника. Після скидання з українського дрона "Баба Яга" боєприпасу, тіло окупанта зробило сальто в повітрі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі бригади.

"Вдале нічне полювання приносить свої плоди, зі скиду знищили окупанта в окопі", - додали бійці.

Дивіться: Бійці "Хартії" полонили двох окупантів на Харківському напрямку: "Меня привезли, бросили как пушечное мясо". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924) 3 Окрема штурмова бригада (432)


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10.09.2024 23:43 Відповісти
100% рашист під допінгом був.
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11.09.2024 08:12 Відповісти
Відбір пройшов! Тепер у кабздона ще й акробатичні номери буде показувати.
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11.09.2024 00:02 Відповісти
 
 