Воїни 3 ОШБр ліквідували солдата РФ: тіло загарбника зробило сальто у повітрі. ВIДЕО
На Харківщині воїни 3-ої окремої штурмової бригади ліквідували російського загарбника. Після скидання з українського дрона "Баба Яга" боєприпасу, тіло окупанта зробило сальто в повітрі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі бригади.
"Вдале нічне полювання приносить свої плоди, зі скиду знищили окупанта в окопі", - додали бійці.
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Mr. Grushev
показати весь коментар10.09.2024 23:43 Відповісти Мені подобається 11
Tema9
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Мойша из Одессы
показати весь коментар11.09.2024 00:02 Відповісти Мені подобається 4
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