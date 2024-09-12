Общие боевые потери РФ с начала войны – около 630 200 человек (+1270 за сутки), 8653 танка, 18 009 артсистем, 16 955 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 630 200 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 630200 (+1270) человек,

танков - 8653 (+11) ед.,

боевых бронированных машин - 16955 (+17) ед,

артиллерийских систем - 18009 (+73) ед.,

РСЗО - 1184 (+2) ед.,

средства ППО - 945 (+2) ед.,

самолетов - 369 (+1) ед.,

вертолетов - 328 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15033 (+43),

крылатые ракеты - 2591 (+0),

корабли/катера - 28 (+0) ед.,

подводные лодки - 1 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 24481 (+93) ед.,

специальная техника - 3061 (+2)

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