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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 630 200 человек (+1270 за сутки), 8653 танка, 18 009 артсистем, 16 955 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 630 200 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 630200 (+1270) человек,
  • танков - 8653 (+11) ед.,
  • боевых бронированных машин - 16955 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 18009 (+73) ед.,
  • РСЗО - 1184 (+2) ед.,
  • средства ППО - 945 (+2) ед.,
  • самолетов - 369 (+1) ед.,
  • вертолетов - 328 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15033 (+43),
  • крылатые ракеты - 2591 (+0),
  • корабли/катера - 28 (+0) ед.,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24481 (+93) ед.,
  • специальная техника - 3061 (+2)

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Ліквідація росіян за 11 вересня

Автор: 

армия РФ (19210) Генштаб ВС (6271) ликвидация (3536) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+23
Ого-го!
Гарний врожай.
Техніки понад 200!
Сьогодні ювілей по артилерійським системам, та проміжний по особистому складу. І літачок!
Завтра ювілей броньованих машин.
СЛАВА ЗСУ!!!
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12.09.2024 07:58
+22
І літачок!
Слава ЗСУ! 💛💙
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12.09.2024 07:50
+20
Минув 3858 день москальсько-української війни.
200!! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1270! чумардосів за день.
Арта 75! та логістика 93! супер, сукупна арта перевалила за 18000!, БПЛА перевалили за 15000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 630 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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12.09.2024 08:53
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І літачок!
Слава ЗСУ! 💛💙
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12.09.2024 07:50 Ответить
Оце молодці наклепали!
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12.09.2024 07:58 Ответить
Ого-го!
Гарний врожай.
Техніки понад 200!
Сьогодні ювілей по артилерійським системам, та проміжний по особистому складу. І літачок!
Завтра ювілей броньованих машин.
СЛАВА ЗСУ!!!
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12.09.2024 07:58 Ответить
Валеро! Я учора дивився "виття" одного з кацапських "блохерів" Він скиглив, що ті металеві ангари, які виставили на одному з російських аеродромів (здається в Морозовську), не принесли ніякої користі - більше двох десятків літаків знищено і приблизно така ж кількість ушкоджена в результаті "прильоту пташок" з України. Не знаю - правда чи ні. Але розповсюдженню кацапом панічних настроїв цілком задоволений!
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12.09.2024 08:07 Ответить
45 штук до ювілею. На завтра не буде, десь три дні як мінімум
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12.09.2024 09:09 Ответить
Супер
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12.09.2024 08:03 Ответить
Кожен день знищуєтся кацапська жива сила і техніка ,а орда все лізе коли ви вже виздихаєте варвари ?
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12.09.2024 08:13 Ответить
То не "жива сила", то зомбі. Надивилися пропагандонів й лізуть "нациків" вбивати.
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12.09.2024 08:26 Ответить
Так незамітно 629000 проскочили , і танки появились . Слава ЗСУ.
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12.09.2024 08:33 Ответить
70+ не побачимо - ось 73 новий добовий рекорд.
Таки балачки про 20 вересня мають якесь підгрунтя.
200 одиниць наземки за добу дуже потужно
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12.09.2024 08:42 Ответить
Минув 3858 день москальсько-української війни.
200!! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1270! чумардосів за день.
Арта 75! та логістика 93! супер, сукупна арта перевалила за 18000!, БПЛА перевалили за 15000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 630 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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12.09.2024 08:53 Ответить
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12.09.2024 08:56 Ответить
Цікаво як арту арту рахують? бо 60мм міномет і самохідна 152мм "МСТА-С" це теж арта
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12.09.2024 09:45 Ответить
Міномети починаючи з 82 калібру і то їх почали враховувати з минулого літа до цього ні.
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12.09.2024 10:05 Ответить
Рахуванню підлягає арта калібру від 76мм і вище,міномети теж к арті відносяться
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12.09.2024 11:51 Ответить
60мм міномет не враховують, самохідну мсту-с - враховують...
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12.09.2024 09:58 Ответить
Арта на тисячу випередила броню! Як славно!
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12.09.2024 10:28 Ответить
 
 