Общие боевые потери РФ с начала войны – около 630 200 человек (+1270 за сутки), 8653 танка, 18 009 артсистем, 16 955 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 630 200 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 630200 (+1270) человек,
- танков - 8653 (+11) ед.,
- боевых бронированных машин - 16955 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 18009 (+73) ед.,
- РСЗО - 1184 (+2) ед.,
- средства ППО - 945 (+2) ед.,
- самолетов - 369 (+1) ед.,
- вертолетов - 328 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15033 (+43),
- крылатые ракеты - 2591 (+0),
- корабли/катера - 28 (+0) ед.,
- подводные лодки - 1 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24481 (+93) ед.,
- специальная техника - 3061 (+2)
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+23 Валерий Козырь #402429
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Слава ЗСУ! 💛💙
Гарний врожай.
Техніки понад 200!
Сьогодні ювілей по артилерійським системам, та проміжний по особистому складу. І літачок!
Завтра ювілей броньованих машин.
СЛАВА ЗСУ!!!
Таки балачки про 20 вересня мають якесь підгрунтя.
200 одиниць наземки за добу дуже потужно
200!! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1270! чумардосів за день.
Арта 75! та логістика 93! супер, сукупна арта перевалила за 18000!, БПЛА перевалили за 15000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 630 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.