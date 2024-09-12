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армія рф (16138) Генштаб ЗС (6049) ліквідація (3499) знищення (6529)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 630 200 осіб (+1270 за добу), 8653 танки, 18 009 артсистем, 16 955 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 630 200 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 630200 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 8653 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16955 (+17) од,
  • артилерійських систем – 18009 (+73) од,
  • РСЗВ  – 1184 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 945 (+2) од,
  • літаків  – 369 (+1) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 15033 (+43),
  • крилаті ракети  ‒ 2591 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24481 (+93) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3061 (+2)

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Ліквідація росіян за 11 вересня

Автор: 
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Топ коментарі
+23
Ого-го!
Гарний врожай.
Техніки понад 200!
Сьогодні ювілей по артилерійським системам, та проміжний по особистому складу. І літачок!
Завтра ювілей броньованих машин.
СЛАВА ЗСУ!!!
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12.09.2024 07:58
+22
І літачок!
Слава ЗСУ! 💛💙
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12.09.2024 07:50
+20
Минув 3858 день москальсько-української війни.
200!! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1270! чумардосів за день.
Арта 75! та логістика 93! супер, сукупна арта перевалила за 18000!, БПЛА перевалили за 15000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 630 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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12.09.2024 08:53
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І літачок!
Слава ЗСУ! 💛💙
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12.09.2024 07:50 Відповісти
Оце молодці наклепали!
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12.09.2024 07:58 Відповісти
Ого-го!
Гарний врожай.
Техніки понад 200!
Сьогодні ювілей по артилерійським системам, та проміжний по особистому складу. І літачок!
Завтра ювілей броньованих машин.
СЛАВА ЗСУ!!!
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12.09.2024 07:58 Відповісти
Валеро! Я учора дивився "виття" одного з кацапських "блохерів" Він скиглив, що ті металеві ангари, які виставили на одному з російських аеродромів (здається в Морозовську), не принесли ніякої користі - більше двох десятків літаків знищено і приблизно така ж кількість ушкоджена в результаті "прильоту пташок" з України. Не знаю - правда чи ні. Але розповсюдженню кацапом панічних настроїв цілком задоволений!
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12.09.2024 08:07 Відповісти
45 штук до ювілею. На завтра не буде, десь три дні як мінімум
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12.09.2024 09:09 Відповісти
Супер
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12.09.2024 08:03 Відповісти
Кожен день знищуєтся кацапська жива сила і техніка ,а орда все лізе коли ви вже виздихаєте варвари ?
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12.09.2024 08:13 Відповісти
То не "жива сила", то зомбі. Надивилися пропагандонів й лізуть "нациків" вбивати.
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12.09.2024 08:26 Відповісти
Так незамітно 629000 проскочили , і танки появились . Слава ЗСУ.
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12.09.2024 08:33 Відповісти
70+ не побачимо - ось 73 новий добовий рекорд.
Таки балачки про 20 вересня мають якесь підгрунтя.
200 одиниць наземки за добу дуже потужно
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12.09.2024 08:42 Відповісти
Минув 3858 день москальсько-української війни.
200!! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1270! чумардосів за день.
Арта 75! та логістика 93! супер, сукупна арта перевалила за 18000!, БПЛА перевалили за 15000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 630 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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12.09.2024 08:53 Відповісти
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12.09.2024 08:56 Відповісти
Цікаво як арту арту рахують? бо 60мм міномет і самохідна 152мм "МСТА-С" це теж арта
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12.09.2024 09:45 Відповісти
Міномети починаючи з 82 калібру і то їх почали враховувати з минулого літа до цього ні.
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12.09.2024 10:05 Відповісти
Рахуванню підлягає арта калібру від 76мм і вище,міномети теж к арті відносяться
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12.09.2024 11:51 Відповісти
60мм міномет не враховують, самохідну мсту-с - враховують...
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12.09.2024 09:58 Відповісти
Арта на тисячу випередила броню! Як славно!
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12.09.2024 10:28 Відповісти
 
 