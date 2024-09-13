Наземный дрон-камикадзе уничтожает около 20 оккупантов в тоннеле под железной дорогой на Покровском направлении. ВИДЕО

Украинские воины с помощью наземного дрона-камикадзе ликвидировали около двух десятков оккупантов, которые прятались в тоннеле под железной дорогой на покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята успешная боевая работа оператора дрона и взрыв в тоннеле, опубликована в соцсетях.

"Украинский наземный дрон устроил большой сквозняк в тоннеле с российскими оккупантами. Как утверждают воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, в этой норе под железнодорожными путями на Покровском направлении находилось около двух десятков российских солдат", - отмечает в комментарии к видео.

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