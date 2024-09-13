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Новости Война
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армия РФ (18030) уничтожение (6239) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (141) дроны (3558)

Наземный дрон-камикадзе уничтожает около 20 оккупантов в тоннеле под железной дорогой на Покровском направлении. ВИДЕО

Украинские воины с помощью наземного дрона-камикадзе ликвидировали около двух десятков оккупантов, которые прятались в тоннеле под железной дорогой на покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята успешная боевая работа оператора дрона и взрыв в тоннеле, опубликована в соцсетях.

"Украинский наземный дрон устроил большой сквозняк в тоннеле с российскими оккупантами. Как утверждают воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, в этой норе под железнодорожными путями на Покровском направлении находилось около двух десятков российских солдат", - отмечает в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины Сичеславской бригады точными сбросами боеприпасов уничтожают российских захватчиков в Донецкой области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+36
Тунель на той світ. жирік аплодує.
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13.09.2024 14:07
+31
100%. Класний був дрончик.
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13.09.2024 14:15
+30
Гарна робота! Слава ЗСУ!
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13.09.2024 14:12
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13.09.2024 14:06 Ответить
Якби ще з ними був рюський піп.є то відпівав би асвободітєлєй на шляху до пекла.
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13.09.2024 14:12 Ответить
Наші хлопці - Герої ,
дякуємо 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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13.09.2024 15:17 Ответить
як оно шваркнуло як оно хренануло ФФФФАААЙЙЙНО! 👍
перед тим пекельним зашкваром кацапня волала до дрона:
- єййй куда куда лєзеш здесь нам мєста мало
а дрон
- ***** (тихше панове) зараз тут буде більше місця 🤣
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13.09.2024 15:19 Ответить
Тунель на той світ. жирік аплодує.
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13.09.2024 14:07 Ответить
А коБЗДОн ім пьєсТню спАйот
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13.09.2024 14:11 Ответить
І масляков с задорновим піднімуть їм настрій ))
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13.09.2024 14:18 Ответить
Чтожепроізошло ?
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13.09.2024 14:25 Ответить
Просто технічні роботи по прочистці тунелю. З часом там збирається багато лайна
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13.09.2024 15:05 Ответить
портал до кобзона.
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13.09.2024 15:18 Ответить
Та ні . Це " звйозниє врата" до пккла.
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13.09.2024 15:40 Ответить
дрончик шкода...
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13.09.2024 14:09 Ответить
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13.09.2024 14:10 Ответить
100%. Класний був дрончик.
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13.09.2024 14:15 Ответить
Служба в нього така....
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13.09.2024 14:26 Ответить
Гарна робота! Слава ЗСУ!
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13.09.2024 14:12 Ответить
Лапті аж мені у Київ на борщагу прилетіли.
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13.09.2024 14:13 Ответить
Співчуваємо...
Сморід напевно страшний стоїть...
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13.09.2024 14:30 Ответить
Нам.
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13.09.2024 22:33 Ответить
Це як величезна гармата з бетонним стволом )) З одного боку досилається заряд, радіопідривач, а з другого вистрілюємо мощам москалів як шрапнеллю )) Файне добриво ))
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13.09.2024 14:16 Ответить
Кацапушка ))
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13.09.2024 14:30 Ответить
ласкава назва зброї.
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13.09.2024 15:21 Ответить
Раніше ще була кацапульта, але тут підходить кацапушка ))
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13.09.2024 15:27 Ответить
.
Ніт, ну вирішили кацапи побавитися в Мюнхгаузенів. І тут шота пашло нє так...
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13.09.2024 19:02 Ответить
Наче кротів викурили
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13.09.2024 14:19 Ответить
крис
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14.09.2024 03:01 Ответить
Щурів ...
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14.09.2024 08:30 Ответить
Тактика хамаса приводит к печальке даже лапотных ))
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13.09.2024 14:24 Ответить
поєхалі!)))
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13.09.2024 14:27 Ответить
Гойда!!!
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13.09.2024 14:31 Ответить
Часом не Новогродівка?
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13.09.2024 14:27 Ответить
"... влаштував неабиякий протяг..." - ( ах....енная фраза ) Так по домашньому .
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13.09.2024 14:28 Ответить
Видно було двох орків як заходили...
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13.09.2024 14:31 Ответить
В Сталкері був такий тунель. На Кордоні...
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13.09.2024 14:33 Ответить
Ідеальне спрямування енергії вибуху
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13.09.2024 14:51 Ответить
навіть, якщо вбили лише цих двох пі-дарів з цією залізною хернею, це все одно більше безпеки для наших воїнів і України загалом
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13.09.2024 14:52 Ответить
Ото сквозняк! Так и воспаление можно получить.
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13.09.2024 14:57 Ответить
Портал в пекло.
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13.09.2024 15:31 Ответить
Трохи поезії:

каЦАПIВ iпуть
Вони пердять
Брезги в сторони летять
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13.09.2024 15:33 Ответить
В похоронках кацапов будет написано - героически погиб в тоннеле с турбонадувом...
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13.09.2024 15:36 Ответить
Кто же их потом оттуда граблями выгребать будет?
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13.09.2024 15:47 Ответить
крысы поедят. а потом хлоркой залить и можно дальше пользоваться.
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13.09.2024 20:49 Ответить
Что то не понятно. Такая вундервафля заехала в тунель килограм на 100, а даже ж/д мост не обрушился.
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13.09.2024 16:01 Ответить
Дякуємо Славним Украінським Воінам!!
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13.09.2024 16:14 Ответить
В мене є сумніви що в цьому тунелі після такого підриву залишились вбиті , мабуть перейшли в категорію пропавші без вісти .
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13.09.2024 16:34 Ответить
Хех... Свиносуки не отримають навіть по тобі пєльмєнєй, тому про "ладу" хай навіть і не мріють.
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13.09.2024 19:05 Ответить
Гойда!!!
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13.09.2024 16:41 Ответить
Добре сажу потрусив!!!
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13.09.2024 16:43 Ответить
Бинго!
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13.09.2024 16:44 Ответить
«Как-то в шутку, многие помнят, наверное, обращаясь к представителям российского бизнеса, я сказал: "Замучаетесь пыль глотать". Ровно так все и вышло», - сказал он.
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13.09.2024 17:59 Ответить
Старі дитячі історії-жахи про "гроб на колёсиках" на новий лад - "мальчик-мальчик гроб на колесиках уже вьіехал из украинского окопа, прячься бьістрей в тунель".
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13.09.2024 19:08 Ответить
це вже з фільмів про космос.
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13.09.2024 19:32 Ответить
кобзон у захваті, глядачів на його концерті добавилось! Слава нашим ЗСУ!
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13.09.2024 20:47 Ответить
Наконец-то русня увидела свет в конце туннеля.
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13.09.2024 21:18 Ответить
Що характерно, цивільні не постраждали !
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13.09.2024 21:19 Ответить
Видовищно.
Ваня тут не пройде.
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13.09.2024 21:21 Ответить
світло в кінці тунелю
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13.09.2024 22:23 Ответить
Отакі зараз такі штрафи за "посрати у тунелі".
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13.09.2024 22:37 Ответить
#а ч' так можно біло
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14.09.2024 00:57 Ответить
 
 