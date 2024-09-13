Наземний дрон-камікадзе знищує близько 20 окупантів у тунелі під залізницею на Покровському напрямку. ВIДЕО
Українські воїни за допомогою наземного дрона-камікадзе ліквідували близько двох десятків окупантів, які ховалися у тунелі під залізницею на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмована успішна бойова робота оператора дрона та вибух у тунелі, опублікований у соцмережах.
"Український наземний дрон влаштував неабиякий протяг у тунелі з російськими окупантами. Як стверджують воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, у цій норі під залізничними коліями на Покровському напрямку знаходилося близько двох десятків російських солдатів", - зазначає у коментарі до відео.
Топ коментарі
+36 ОсвальдКоблпот 7abcdef4
показати весь коментар13.09.2024 14:07
+31 Ex perd
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+30 виктор Берёза 3bb2ad6c
показати весь коментар13.09.2024 14:12
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Будь ласка, зачекайте...
дякуємо 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
перед тим пекельним зашкваром кацапня волала до дрона:
- єййй куда куда лєзеш здесь нам мєста мало
а дрон
- ***** (тихше панове) зараз тут буде більше місця 🤣
Сморід напевно страшний стоїть...
Ніт, ну вирішили кацапи побавитися в Мюнхгаузенів. І тут шота пашло нє так...
каЦАПIВ iпуть
Вони пердять
Брезги в сторони летять
Ваня тут не пройде.