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армія рф (16162) знищення (6541) 25 окрема повітряно-десантна бригада (141) дрони (4297)

Наземний дрон-камікадзе знищує близько 20 окупантів у тунелі під залізницею на Покровському напрямку. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою наземного дрона-камікадзе ліквідували близько двох десятків окупантів, які ховалися у тунелі під залізницею на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмована успішна бойова робота оператора дрона та вибух у тунелі, опублікований у соцмережах.

"Український наземний дрон влаштував неабиякий протяг у тунелі з російськими окупантами. Як стверджують воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, у цій норі під залізничними коліями на Покровському напрямку знаходилося близько двох десятків російських солдатів", - зазначає у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни Січеславської бригади влучними скидами боєприпасів нищать російських загарбників на Донеччині. ВIДЕО

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Топ коментарі
+36
Тунель на той світ. жирік аплодує.
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13.09.2024 14:07
+31
100%. Класний був дрончик.
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13.09.2024 14:15
+30
Гарна робота! Слава ЗСУ!
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13.09.2024 14:12
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13.09.2024 14:06 Відповісти
Якби ще з ними був рюський піп.є то відпівав би асвободітєлєй на шляху до пекла.
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13.09.2024 14:12 Відповісти
Наші хлопці - Герої ,
дякуємо 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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13.09.2024 15:17 Відповісти
як оно шваркнуло як оно хренануло ФФФФАААЙЙЙНО! 👍
перед тим пекельним зашкваром кацапня волала до дрона:
- єййй куда куда лєзеш здесь нам мєста мало
а дрон
- ***** (тихше панове) зараз тут буде більше місця 🤣
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13.09.2024 15:19 Відповісти
Тунель на той світ. жирік аплодує.
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13.09.2024 14:07 Відповісти
А коБЗДОн ім пьєсТню спАйот
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13.09.2024 14:11 Відповісти
І масляков с задорновим піднімуть їм настрій ))
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13.09.2024 14:18 Відповісти
Чтожепроізошло ?
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13.09.2024 14:25 Відповісти
Просто технічні роботи по прочистці тунелю. З часом там збирається багато лайна
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13.09.2024 15:05 Відповісти
портал до кобзона.
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13.09.2024 15:18 Відповісти
Та ні . Це " звйозниє врата" до пккла.
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13.09.2024 15:40 Відповісти
дрончик шкода...
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13.09.2024 14:09 Відповісти
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13.09.2024 14:10 Відповісти
100%. Класний був дрончик.
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13.09.2024 14:15 Відповісти
Служба в нього така....
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13.09.2024 14:26 Відповісти
Гарна робота! Слава ЗСУ!
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13.09.2024 14:12 Відповісти
Лапті аж мені у Київ на борщагу прилетіли.
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13.09.2024 14:13 Відповісти
Співчуваємо...
Сморід напевно страшний стоїть...
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13.09.2024 14:30 Відповісти
Нам.
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13.09.2024 22:33 Відповісти
Це як величезна гармата з бетонним стволом )) З одного боку досилається заряд, радіопідривач, а з другого вистрілюємо мощам москалів як шрапнеллю )) Файне добриво ))
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13.09.2024 14:16 Відповісти
Кацапушка ))
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13.09.2024 14:30 Відповісти
ласкава назва зброї.
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13.09.2024 15:21 Відповісти
Раніше ще була кацапульта, але тут підходить кацапушка ))
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13.09.2024 15:27 Відповісти
.
Ніт, ну вирішили кацапи побавитися в Мюнхгаузенів. І тут шота пашло нє так...
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13.09.2024 19:02 Відповісти
Наче кротів викурили
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13.09.2024 14:19 Відповісти
крис
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14.09.2024 03:01 Відповісти
Щурів ...
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14.09.2024 08:30 Відповісти
Тактика хамаса приводит к печальке даже лапотных ))
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13.09.2024 14:24 Відповісти
поєхалі!)))
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13.09.2024 14:27 Відповісти
Гойда!!!
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13.09.2024 14:31 Відповісти
Часом не Новогродівка?
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13.09.2024 14:27 Відповісти
"... влаштував неабиякий протяг..." - ( ах....енная фраза ) Так по домашньому .
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13.09.2024 14:28 Відповісти
Видно було двох орків як заходили...
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13.09.2024 14:31 Відповісти
В Сталкері був такий тунель. На Кордоні...
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13.09.2024 14:33 Відповісти
Ідеальне спрямування енергії вибуху
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13.09.2024 14:51 Відповісти
навіть, якщо вбили лише цих двох пі-дарів з цією залізною хернею, це все одно більше безпеки для наших воїнів і України загалом
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13.09.2024 14:52 Відповісти
Ото сквозняк! Так и воспаление можно получить.
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13.09.2024 14:57 Відповісти
Портал в пекло.
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13.09.2024 15:31 Відповісти
Трохи поезії:

каЦАПIВ iпуть
Вони пердять
Брезги в сторони летять
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13.09.2024 15:33 Відповісти
В похоронках кацапов будет написано - героически погиб в тоннеле с турбонадувом...
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13.09.2024 15:36 Відповісти
Кто же их потом оттуда граблями выгребать будет?
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13.09.2024 15:47 Відповісти
крысы поедят. а потом хлоркой залить и можно дальше пользоваться.
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13.09.2024 20:49 Відповісти
Что то не понятно. Такая вундервафля заехала в тунель килограм на 100, а даже ж/д мост не обрушился.
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13.09.2024 16:01 Відповісти
Дякуємо Славним Украінським Воінам!!
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13.09.2024 16:14 Відповісти
В мене є сумніви що в цьому тунелі після такого підриву залишились вбиті , мабуть перейшли в категорію пропавші без вісти .
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13.09.2024 16:34 Відповісти
Хех... Свиносуки не отримають навіть по тобі пєльмєнєй, тому про "ладу" хай навіть і не мріють.
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13.09.2024 19:05 Відповісти
Гойда!!!
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13.09.2024 16:41 Відповісти
Добре сажу потрусив!!!
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13.09.2024 16:43 Відповісти
Бинго!
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13.09.2024 16:44 Відповісти
«Как-то в шутку, многие помнят, наверное, обращаясь к представителям российского бизнеса, я сказал: "Замучаетесь пыль глотать". Ровно так все и вышло», - сказал он.
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13.09.2024 17:59 Відповісти
Старі дитячі історії-жахи про "гроб на колёсиках" на новий лад - "мальчик-мальчик гроб на колесиках уже вьіехал из украинского окопа, прячься бьістрей в тунель".
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13.09.2024 19:08 Відповісти
це вже з фільмів про космос.
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13.09.2024 19:32 Відповісти
кобзон у захваті, глядачів на його концерті добавилось! Слава нашим ЗСУ!
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13.09.2024 20:47 Відповісти
Наконец-то русня увидела свет в конце туннеля.
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13.09.2024 21:18 Відповісти
Що характерно, цивільні не постраждали !
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13.09.2024 21:19 Відповісти
Видовищно.
Ваня тут не пройде.
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13.09.2024 21:21 Відповісти
світло в кінці тунелю
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13.09.2024 22:23 Відповісти
Отакі зараз такі штрафи за "посрати у тунелі".
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13.09.2024 22:37 Відповісти
#а ч' так можно біло
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14.09.2024 00:57 Відповісти
 
 