Наземний дрон-камікадзе знищує близько 20 окупантів у тунелі під залізницею на Покровському напрямку. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою наземного дрона-камікадзе ліквідували близько двох десятків окупантів, які ховалися у тунелі під залізницею на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмована успішна бойова робота оператора дрона та вибух у тунелі, опублікований у соцмережах.

"Український наземний дрон влаштував неабиякий протяг у тунелі з російськими окупантами. Як стверджують воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, у цій норі під залізничними коліями на Покровському напрямку знаходилося близько двох десятків російських солдатів", - зазначає у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни Січеславської бригади влучними скидами боєприпасів нищать російських загарбників на Донеччині. ВIДЕО