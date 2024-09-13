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Зеленский (19024) Джонсон_Борис (495)

Зеленский встретился с Джонсоном в Киеве: Обсудили наращивание помощи Украине

Президент Владимир Зеленский в Киеве встретился с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Джонсон приехал в Киев для участия в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии.

Володимир Зеленський зустрівся із Борисом Джонсоном

"Глава государства поблагодарил Бориса Джонсона за его внимание к Украине, лидерство в обеспечении необходимой международной помощи в 2022 году и активную публичную адвокацию в поддержку нашей страны.

Во время встречи обсудили важность наращивания военной, политической и экономической помощи Украине", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+12
Як приємно бачити вірних друзів України, які співчувають і допомагають нам! Джонсону Слава, честь і хвала!
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13.09.2024 17:41
+7
БРЕШЕ (як завжди).
Джонсон вже не займає посад, тому обговорювати будь які рішення, що зараз приймаються з ним не можна.
А ось, сам Джонсон може неофіційно передавати думки/рішення/застереження поточних керманичей Великобританії...
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13.09.2024 17:30
+7
Цей дядько зірвав Стамбульський договорняк.
Він вже Герой України.
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13.09.2024 18:23
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Бо Ялтинська платформа
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13.09.2024 17:33 Ответить
Як приємно бачити вірних друзів України, які співчувають і допомагають нам! Джонсону Слава, честь і хвала!
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13.09.2024 17:41 Ответить
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13.09.2024 17:54 Ответить
А Коля каКлєти по київськи вже нажарив?
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13.09.2024 18:12 Ответить
БРЕШЕ (як завжди).
Джонсон вже не займає посад, тому обговорювати будь які рішення, що зараз приймаються з ним не можна.
А ось, сам Джонсон може неофіційно передавати думки/рішення/застереження поточних керманичей Великобританії...
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13.09.2024 17:30 Ответить
АА ворогам-" Собака гавкає а караван іде...!" 3,14Zдоболи *********!
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13.09.2024 17:43 Ответить
Надає копняків зеленим.
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13.09.2024 18:10 Ответить
Цей дядько зірвав Стамбульський договорняк.
Він вже Герой України.
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13.09.2024 18:23 Ответить
Могли бы и по вайберу поболтать
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13.09.2024 18:24 Ответить
А те, що вони очно зустрілися, вас якось ображає?
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13.09.2024 19:53 Ответить
Цей жітобандєровєц і масон-рєптілоїд поважний пан прилітає завжди неспроста! 👆 Знач знову розвідка щось нарила про стамбул-договорняки ...
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13.09.2024 18:35 Ответить
К сожалению, это не тот Джонсон, с которым сейчас надо догавариваться (кстати, чем занята в эти дни посол Украины в США?), но Борису все равно огромное спасибо за то, что он успел сделать.
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13.09.2024 18:47 Ответить
Гадаю, це ви нам краще можете розповісти, чим зара займається український посол у вашій країні.
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13.09.2024 19:56 Ответить
Боря наш, настоящий Дженсонюк-Бандеровец.
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13.09.2024 18:52 Ответить
Сподіваємось Джонсонюк надавав підзатильників Зельцману.
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13.09.2024 19:55 Ответить
Це коли Джонсон приїздив до Київа? Щось пропустила?
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14.09.2024 10:18 Ответить
 
 