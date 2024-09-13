Зеленский встретился с Джонсоном в Киеве: Обсудили наращивание помощи Украине
Президент Владимир Зеленский в Киеве встретился с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
Об этом сообщается на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.
Джонсон приехал в Киев для участия в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии.
"Глава государства поблагодарил Бориса Джонсона за его внимание к Украине, лидерство в обеспечении необходимой международной помощи в 2022 году и активную публичную адвокацию в поддержку нашей страны.
Во время встречи обсудили важность наращивания военной, политической и экономической помощи Украине", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+12 олег блиновский
показать весь комментарий13.09.2024 17:41
+7 Small Jerboa
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+7 wadpas
показать весь комментарий13.09.2024 18:23
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Джонсон вже не займає посад, тому обговорювати будь які рішення, що зараз приймаються з ним не можна.
А ось, сам Джонсон може неофіційно передавати думки/рішення/застереження поточних керманичей Великобританії...
Він вже Герой України.
жітобандєровєц і масон-рєптілоїдповажний пан прилітає завжди неспроста! 👆 Знач знову розвідка щось нарила про стамбул-договорняки ...