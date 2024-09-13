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Зеленський зустрівся із Джонсоном у Києві: Обговорили нарощування допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з експрем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляється на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Джонсон приїхав до Києва для участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Володимир Зеленський зустрівся із Борисом Джонсоном

"Глава держави подякував Борису Джонсону за його увагу до України, лідерство в забезпеченні необхідної міжнародної допомоги у 2022 році та активну публічну адвокацію на підтримку нашої країни.

Під час зустрічі обговорили важливість нарощування військової, політичної та економічної допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У вересні заплановано зустріч із Байденом, представлю йому план перемоги, - Зеленський

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Топ коментарі
+12
Як приємно бачити вірних друзів України, які співчувають і допомагають нам! Джонсону Слава, честь і хвала!
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13.09.2024 17:41
+7
БРЕШЕ (як завжди).
Джонсон вже не займає посад, тому обговорювати будь які рішення, що зараз приймаються з ним не можна.
А ось, сам Джонсон може неофіційно передавати думки/рішення/застереження поточних керманичей Великобританії...
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13.09.2024 17:30
+7
Цей дядько зірвав Стамбульський договорняк.
Він вже Герой України.
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13.09.2024 18:23
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Бо Ялтинська платформа
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13.09.2024 17:33 Відповісти
Як приємно бачити вірних друзів України, які співчувають і допомагають нам! Джонсону Слава, честь і хвала!
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13.09.2024 17:41 Відповісти
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13.09.2024 17:54 Відповісти
А Коля каКлєти по київськи вже нажарив?
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13.09.2024 18:12 Відповісти
БРЕШЕ (як завжди).
Джонсон вже не займає посад, тому обговорювати будь які рішення, що зараз приймаються з ним не можна.
А ось, сам Джонсон може неофіційно передавати думки/рішення/застереження поточних керманичей Великобританії...
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13.09.2024 17:30 Відповісти
АА ворогам-" Собака гавкає а караван іде...!" 3,14Zдоболи *********!
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13.09.2024 17:43 Відповісти
Надає копняків зеленим.
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13.09.2024 18:10 Відповісти
Цей дядько зірвав Стамбульський договорняк.
Він вже Герой України.
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13.09.2024 18:23 Відповісти
Могли бы и по вайберу поболтать
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13.09.2024 18:24 Відповісти
А те, що вони очно зустрілися, вас якось ображає?
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13.09.2024 19:53 Відповісти
Цей жітобандєровєц і масон-рєптілоїд поважний пан прилітає завжди неспроста! 👆 Знач знову розвідка щось нарила про стамбул-договорняки ...
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13.09.2024 18:35 Відповісти
К сожалению, это не тот Джонсон, с которым сейчас надо догавариваться (кстати, чем занята в эти дни посол Украины в США?), но Борису все равно огромное спасибо за то, что он успел сделать.
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13.09.2024 18:47 Відповісти
Гадаю, це ви нам краще можете розповісти, чим зара займається український посол у вашій країні.
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13.09.2024 19:56 Відповісти
Боря наш, настоящий Дженсонюк-Бандеровец.
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13.09.2024 18:52 Відповісти
Сподіваємось Джонсонюк надавав підзатильників Зельцману.
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13.09.2024 19:55 Відповісти
Це коли Джонсон приїздив до Київа? Щось пропустила?
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14.09.2024 10:18 Відповісти
 
 