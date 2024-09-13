Вследствие удара российского дрона в Купянске пострадала женщина

Днем 13 сентября российские захватчики ударили по Купянску на Харьковщине. Враг применил FPV-дрон с боеприпасом.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты атаковали дроном около 15:20.

В результате вражеского удара пострадала 30-летняя женщина. Она получила взрывную травму и осколочное ранение.

Медицинскую помощь ей оказали на месте.

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