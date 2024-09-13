Вследствие удара российского дрона в Купянске пострадала женщина
Днем 13 сентября российские захватчики ударили по Купянску на Харьковщине. Враг применил FPV-дрон с боеприпасом.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, оккупанты атаковали дроном около 15:20.
В результате вражеского удара пострадала 30-летняя женщина. Она получила взрывную травму и осколочное ранение.
Медицинскую помощь ей оказали на месте.
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