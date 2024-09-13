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Внаслідок удару російського дрона у Куп’янську постраждала жінка

Внаслідок удару російського дрона у Куп’янську постраждала жінка

Вдень 13 вересня російські загарбники вдарили по Куп'янську на Харківщині. Ворог застосував FPV-дрон з боєприпасом. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти атакували дроном близько 15:20.

Внаслідок ворожого удару постраждала 30-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення.

Медичну допомогу їй надали на місці.

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