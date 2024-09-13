Внаслідок удару російського дрона у Куп’янську постраждала жінка
Вдень 13 вересня російські загарбники вдарили по Куп'янську на Харківщині. Ворог застосував FPV-дрон з боєприпасом.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти атакували дроном близько 15:20.
Внаслідок ворожого удару постраждала 30-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення.
Медичну допомогу їй надали на місці.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...