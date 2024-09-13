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США ввели санкции против российской медиагруппы "Россия сегодня" и пропагандиста Киселева

США наклали санкції на пропагандистську машину Кремля

В пятницу, 13 сентября, США ввели санкции против российской медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора, пропагандиста Дмитрия Киселева.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов США, сообщает Цензор.НЕТ.

В санкционный список США попал российский медиахолдинг "Россия сегодня", который охватывает, в частности, информационное агентство "РИА Новости" и агентство и радио Sputnik.

Также под санкции попала автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости" - юридическое лицо пропагандистского телеканала иновещания RT и АНО "Евразия".

Кроме этого, санкции введены против двух физических лиц - генерального директора "России сегодня", пропагандиста Дмитрия Киселева и руководителя АНО "Евразия" Нелли Парутенко, которая является гражданкой Молдовы.

Упомянутым физическим и юридическим лицам запрещают транзакции и блокируют имущество.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты вводят новые санкции против России за попытки подорвать демократии и поляризовать общества. Его слова приводит издание The Guardian.

"Сегодня мы вводим санкции в отношении трех юридических и двух физических лиц за тайные операции России по распространению глобального влияния, включая вмешательство в демократию в Молдове и предстоящие выборы", - сказал госсекретарь.

По его словам, действия России, которые разоблачили в последнее время, не охватывают весь спектр усилий, который Москва направляет, чтобы подорвать демократию. Поэтому Вашингтон объединяет усилия с Лондоном и Оттавой, чтобы бороться с угрозой российской пропаганды. В частности, речь идет о RT (ранее Russia Today. - Ред.)

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"Российское использование дезинформации как оружия для подрыва и поляризации открытых обществ распространяется на все части мира. В ответ сегодня Соединенные Штаты, Великобритания и Канада начинают совместную дипломатическую кампанию, чтобы объединить союзников и партнеров во всем мире, чтобы они присоединились к нам в борьбе с угрозой, исходящей от RT и других механизмов российской дезинформации и скрытого влияния", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Кроме этого, Блинкен сказал, что RT собирала деньги для российских военных на снайперские винтовки, глушители, бронежилеты, приборы ночного видения, беспилотники, радиооборудование, места для личного вооружения, дизельные генераторы.

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Топ комментарии
+5
В дупі вони мали ті санкції. Дайте нам що треба без дурних обмежень - такі санкції накладем, що аятолла перехреститься.
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13.09.2024 23:08
+3
Удивляет, что этот жирный ублюдок до сих пор не был под санкциями США, как и его товарка боброедка... 😡
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13.09.2024 23:38
+3
На хвото кисільов схожій не Женю Кашавого! Савпаденія,не думаю .
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14.09.2024 06:55
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13.09.2024 23:01 Ответить
я не пойняв, а що, раніше на цього покидька сікельова і його шобли санкцій не було?

А, якщо не було - то чого так пізно тісанкції ввели?
я не пойняв, а що, раніше на цього покидька сікельова і його шобли санкцій не було?

А, якщо не було - то чого так пізно тісанкції ввели?
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13.09.2024 23:02 Ответить
пані Клава Мишко просяться на пенсію...
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13.09.2024 23:04 Ответить
В дупі вони мали ті санкції. Дайте нам що треба без дурних обмежень - такі санкції накладем, що аятолла перехреститься.
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13.09.2024 23:08 Ответить
"Новічок" иому в поміч
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13.09.2024 23:13 Ответить
Це тепер Кисєльов не зможе переказати гроші в США і продати там своє майно (якщо воно у нього є)? Що сказати - потужно!
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13.09.2024 23:15 Ответить
Совпадєніє? Нє думаю... - Все-таки подумав Кісєльов.
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13.09.2024 23:23 Ответить
Цей покидьок працював на українському телебаченні. Здохни, падлюко!
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13.09.2024 23:31 Ответить
коли ?
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13.09.2024 23:35 Ответить
Десь у середині 00-х
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14.09.2024 08:16 Ответить
Так, працював за часи Кучми, підтримував Януковича і взагалі антиукраїнські сили. Та ще падлюка!

Але все ж таки не плутайте, будь ласка, того Дмитра Кисельова з Євгеном Кисельовим, що і зараз є українським та проукраїнським тележурналістом і повністю "нашою людиною".
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14.09.2024 08:46 Ответить
Удивляет, что этот жирный ублюдок до сих пор не был под санкциями США, как и его товарка боброедка... 😡
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13.09.2024 23:38 Ответить
америанці -засранці , кому Ви рашистські холуї "втираєте" подібну куйню, і на кого вона розрахована.???Тьфу плять ,світове чергове американське позорище...
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14.09.2024 00:29 Ответить
"Случайность? Нє думаю!" (с)
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14.09.2024 05:31 Ответить
На хвото кисільов схожій не Женю Кашавого! Савпаденія,не думаю .
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14.09.2024 06:55 Ответить
як завжди,із запізненням на 10 років
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14.09.2024 08:48 Ответить
 
 