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Кисельов Дмитро (278) пропаганда (2758) санкції (11290) Блінкен (1147) Мінфін США (118)

США запровадили санкції проти російської медіагрупи "Россия сегодня" та пропагандиста Кисельова

США наклали санкції на пропагандистську машину Кремля

У п'ятницю, 13 вересня, США запровадили санкції проти російської медіагрупи "Россия сегодня" та її генерального директора, пропагандиста Дмитра Кисельова. 

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, до санкційного списку США потрапив російський медіахолдинг "Россия сегодня", який охоплює, зокрема, інформаційне агентство "РИА Новости" та агентство і радіо Sputnik.

Також під санкції потрапила автономна некомерційна організація "ТВ-Новости" - юридична особа пропагандистського телеканалу іномовлення RT та АНО "Евразия". 

Крім цього, санкції запроваджені проти двох фізичних осіб - генерального директора "России сегодня", пропагандиста Дмитра Кисельова та очільниці АНО "Евразия" Неллі Парутенко, яка є громадянкою Молдови.

Згаданим фізичним та юридичним особам забороняють транзакції та блокують майно.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати запроваджують нові санкції проти Росії за спроби підірвати демократії і поляризувати суспільства. Його слова наводить видання The Guardian.

"Сьогодні ми запроваджуємо санкції щодо трьох юридичних та двох фізичних осіб за таємні операції Росії з поширення глобального впливу, включаючи втручання у демократію в Молдові та майбутні вибори", - сказав держсекретар.

За його словами, дії Росії, які викрили останнім часом, не охоплюють весь спектр зусиль, який Москва спрямовує, аби підірвати демократію. Тож Вашингтон об'єднує зусилля з Лондоном і Оттавою, щоб боротися із загрозою російської пропаганди. Зокрема, йдеться про RT (раніше Russia Today, - ред.)

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"Російське використання дезінформації як зброї для підриву і поляризації відкритих суспільств поширюється на всі частини світу. У відповідь сьогодні Сполучені Штати, Великобританія і Канада розпочинають спільну дипломатичну кампанію, щоб об'єднати союзників і партнерів у всьому світі, аби вони приєдналися до нас у боротьбі з загрозою, що походить від RT та інших механізмів російської дезінформації та прихованого впливу", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства США.

Окрім цього, Блінкен сказав, що RT збирала гроші для російських військових на снайперські гвинтівки, глушники, бронежилети, прилади нічного бачення, безпілотники, радіообладнання, місця для особистого озброєння, дизельні генератори.

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Топ коментарі
+5
В дупі вони мали ті санкції. Дайте нам що треба без дурних обмежень - такі санкції накладем, що аятолла перехреститься.
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13.09.2024 23:08
+3
Удивляет, что этот жирный ублюдок до сих пор не был под санкциями США, как и его товарка боброедка... 😡
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13.09.2024 23:38
+3
На хвото кисільов схожій не Женю Кашавого! Савпаденія,не думаю .
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14.09.2024 06:55
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13.09.2024 23:01 Відповісти
я не пойняв, а що, раніше на цього покидька сікельова і його шобли санкцій не було?

А, якщо не було - то чого так пізно тісанкції ввели?
я не пойняв, а що, раніше на цього покидька сікельова і його шобли санкцій не було?

А, якщо не було - то чого так пізно тісанкції ввели?
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13.09.2024 23:02 Відповісти
пані Клава Мишко просяться на пенсію...
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13.09.2024 23:04 Відповісти
В дупі вони мали ті санкції. Дайте нам що треба без дурних обмежень - такі санкції накладем, що аятолла перехреститься.
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13.09.2024 23:08 Відповісти
"Новічок" иому в поміч
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13.09.2024 23:13 Відповісти
Це тепер Кисєльов не зможе переказати гроші в США і продати там своє майно (якщо воно у нього є)? Що сказати - потужно!
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13.09.2024 23:15 Відповісти
Совпадєніє? Нє думаю... - Все-таки подумав Кісєльов.
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13.09.2024 23:23 Відповісти
Цей покидьок працював на українському телебаченні. Здохни, падлюко!
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13.09.2024 23:31 Відповісти
коли ?
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13.09.2024 23:35 Відповісти
Десь у середині 00-х
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14.09.2024 08:16 Відповісти
Так, працював за часи Кучми, підтримував Януковича і взагалі антиукраїнські сили. Та ще падлюка!

Але все ж таки не плутайте, будь ласка, того Дмитра Кисельова з Євгеном Кисельовим, що і зараз є українським та проукраїнським тележурналістом і повністю "нашою людиною".
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14.09.2024 08:46 Відповісти
Удивляет, что этот жирный ублюдок до сих пор не был под санкциями США, как и его товарка боброедка... 😡
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13.09.2024 23:38 Відповісти
америанці -засранці , кому Ви рашистські холуї "втираєте" подібну куйню, і на кого вона розрахована.???Тьфу плять ,світове чергове американське позорище...
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14.09.2024 00:29 Відповісти
"Случайность? Нє думаю!" (с)
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14.09.2024 05:31 Відповісти
На хвото кисільов схожій не Женю Кашавого! Савпаденія,не думаю .
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14.09.2024 06:55 Відповісти
як завжди,із запізненням на 10 років
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14.09.2024 08:48 Відповісти
 
 