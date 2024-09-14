РФ вывела в Черное море семь ракетоносителей с залпом до 48 ракет
В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся семь носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Общий залп до 48 ракет типа "Калибр"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал ВМС ВСУ.
По состоянию на 07:00 14.09.2024:
- в Черном море 16 вражеских кораблей, 7 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 5 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.
Военные предупреждают, что угроза обстрелов достаточно высока.
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На цей раз битимуть по транспортній (мости, шляхопроводи, вокзали, аеропорти, морські порти) та комунальній інфраструктурі (енергетика, водоканали, станції очистки стічних вод, каналізаціні перекачуючі станції) та по мегаполісам. Русня ж перед нанесенням таких ударів трохи зливає інформацію через свої опозиційні пабліки та телеграм-канали. До тогож Білоруський гаюн опублікував попередження про массовані ракетно-дронові удари по обласних та райцентрах в Україні, вказавши можливі місця пусків балістичних ракет Іскандер.
Так, що тримаймося! ППО до бойової готовності! Доступи цивільного населення в укриття повнине бути найближчі три доби без перешкодний. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бо прильоти на 100% є реальні.
Але нас там нема. По бакланам мабуть цілили