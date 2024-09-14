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ракеты (3470) Черноморский флот РФ (1554) Черное море (1436)

РФ вывела в Черное море семь ракетоносителей с залпом до 48 ракет

У Чорному морі 7 ракетоносіів

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся семь носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Общий залп до 48 ракет типа "Калибр"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал ВМС ВСУ.

По состоянию на 07:00 14.09.2024:

  • в Черном море 16 вражеских кораблей, 7 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 5 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Военные предупреждают, что угроза обстрелов достаточно высока.

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Топ комментарии
+21
Тю....А нам же скільки разів казали на Марафоні,різні Світани,ЗлиєОдєссіти і просто пустобрехи: русня так зашугана,що на Чорному морі кораблів вже не тримає......
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14.09.2024 08:09
+17
Помре ще 100-200 українців - АЛЕ на думку ЕС і США ЦЕ НЕ ЕСКАЛАЦІЯ. От якби ми вбарили їх ракетами по РФ - це уже ескалація. Не переплутайте. Коли майже знищена одна із найбільших націй Европи- це норма, а бити по агресору - ескалація
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14.09.2024 08:14
+13
Це відповідь отим пиз#унам, котрі казали, що будьонов вже вивільнив Чорне море від кацапні.
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14.09.2024 08:47
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Малюкам приготувати свої залпи
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14.09.2024 08:00 Ответить
Свинорилі гвинтороги сміливості набрались, забули про долю мацкви, куннікова, орська, саратова, оленєгорського... Ну, ну.
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14.09.2024 08:06 Ответить
Тю....А нам же скільки разів казали на Марафоні,різні Світани,ЗлиєОдєссіти і просто пустобрехи: русня так зашугана,що на Чорному морі кораблів вже не тримає......
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14.09.2024 08:09 Ответить
Помре ще 100-200 українців - АЛЕ на думку ЕС і США ЦЕ НЕ ЕСКАЛАЦІЯ. От якби ми вбарили їх ракетами по РФ - це уже ескалація. Не переплутайте. Коли майже знищена одна із найбільших націй Европи- це норма, а бити по агресору - ескалація
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14.09.2024 08:14 Ответить
Коли агресор Хабад - це завжди ескалація.
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14.09.2024 08:19 Ответить
Зато Польща думає передати нам Міх . Порівняйте можливості. Хочби одна з цих ракет до Європи залетіла, щоб вони там усі всрались разом зі своєю НАТОю.
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14.09.2024 08:19 Ответить
Жарти жартами, а доведеться відбивати черговий масштабний масований ракетний удар крилатих ракет класу "Калібр", Х-101, Х-555. А потім зі сторони Півночі долучаться Іскандер - М! Аеробалістика поки під питанням. Ракети "Кинджал" поки в одиничній кількості.
На цей раз битимуть по транспортній (мости, шляхопроводи, вокзали, аеропорти, морські порти) та комунальній інфраструктурі (енергетика, водоканали, станції очистки стічних вод, каналізаціні перекачуючі станції) та по мегаполісам. Русня ж перед нанесенням таких ударів трохи зливає інформацію через свої опозиційні пабліки та телеграм-канали. До тогож Білоруський гаюн опублікував попередження про массовані ракетно-дронові удари по обласних та райцентрах в Україні, вказавши можливі місця пусків балістичних ракет Іскандер.
Так, що тримаймося! ППО до бойової готовності! Доступи цивільного населення в укриття повнине бути найближчі три доби без перешкодний. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бо прильоти на 100% є реальні.
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14.09.2024 08:28 Ответить
спасибі голандко!
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14.09.2024 09:05 Ответить
,,Хто контролює о.Зміїний той контролює Чорне море"
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14.09.2024 08:44 Ответить
Ну хто ж контролює острів Зміїнний? Нас там нема. Кацапів теж. Виходить що Зміїнний "демілітаризовано".
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14.09.2024 09:06 Ответить
"https://dumskaya.net/news/minuvshey-******-rossiyskie-okkupanty-zapustili-185930/ua/ Шість протирадіолокаційних ракет Х-31П спрямували російські загарбники по острову Зміїний у ніч на 11 вересня"
Але нас там нема. По бакланам мабуть цілили
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14.09.2024 11:13 Ответить
По закинутому будівельному майданчику на який списали бюджетних грошей...
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14.09.2024 11:17 Ответить
"особливість протирадіолокаційних ракет у тому, що вони мають пасивний сенсор, який сприймає випромінювання ворожих радарів та наводить ракету саме на сигнал РЛС"
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14.09.2024 11:25 Ответить
Добре. Якщо "https://dumskaya.net/news/minuvshey-******-rossiyskie-okkupanty-zapustili-185930/ua/ Шість протирадіолокаційних ракет Х-31П" влучили то нас там знову вже немає. Результат, схоже, той самий.
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14.09.2024 11:37 Ответить
Мабуть вже нові приманки поставили, щоб відправити на дно ще кілька кацапольотів
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14.09.2024 12:42 Ответить
Це відповідь отим пиз#унам, котрі казали, що будьонов вже вивільнив Чорне море від кацапні.
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14.09.2024 08:47 Ответить
Тю , а де вони взялися ? На марахвоні Чорне море звільнили
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14.09.2024 09:19 Ответить
Все ясно, значит в следующие 3-4 дня будут снова по Энергетики херачить, опять без света будем сидеть по 12-15 часов.
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14.09.2024 11:08 Ответить
І шо? Вони ще досі плавають? Їх "Масква" зачекалася..😳
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14.09.2024 12:08 Ответить
До речi, у Нептуна теж Тризуб:
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14.09.2024 12:55 Ответить
 
 