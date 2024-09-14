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ракети (3926) Чорноморський флот рф (618) Чорне море (1620)

РФ вивела в Чорне море сім ракетоносіїв із залпом до 48 ракет

У Чорному морі 7 ракетоносіів

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають сім носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Загальний залп до 48 ракет типу "Калібр"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал ВМС ЗСУ.

Станом на 07:00 14.09.2024: 

  • у Чорному морі 16 ворожих кораблів, 7 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Військові попереджають, що  загроза обстрілу достатньо висока.

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Автор: 
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Топ коментарі
+21
Тю....А нам же скільки разів казали на Марафоні,різні Світани,ЗлиєОдєссіти і просто пустобрехи: русня так зашугана,що на Чорному морі кораблів вже не тримає......
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14.09.2024 08:09
+17
Помре ще 100-200 українців - АЛЕ на думку ЕС і США ЦЕ НЕ ЕСКАЛАЦІЯ. От якби ми вбарили їх ракетами по РФ - це уже ескалація. Не переплутайте. Коли майже знищена одна із найбільших націй Европи- це норма, а бити по агресору - ескалація
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14.09.2024 08:14
+13
Це відповідь отим пиз#унам, котрі казали, що будьонов вже вивільнив Чорне море від кацапні.
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14.09.2024 08:47
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Малюкам приготувати свої залпи
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14.09.2024 08:00 Відповісти
Свинорилі гвинтороги сміливості набрались, забули про долю мацкви, куннікова, орська, саратова, оленєгорського... Ну, ну.
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14.09.2024 08:06 Відповісти
Тю....А нам же скільки разів казали на Марафоні,різні Світани,ЗлиєОдєссіти і просто пустобрехи: русня так зашугана,що на Чорному морі кораблів вже не тримає......
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14.09.2024 08:09 Відповісти
Помре ще 100-200 українців - АЛЕ на думку ЕС і США ЦЕ НЕ ЕСКАЛАЦІЯ. От якби ми вбарили їх ракетами по РФ - це уже ескалація. Не переплутайте. Коли майже знищена одна із найбільших націй Европи- це норма, а бити по агресору - ескалація
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14.09.2024 08:14 Відповісти
Коли агресор Хабад - це завжди ескалація.
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14.09.2024 08:19 Відповісти
Зато Польща думає передати нам Міх . Порівняйте можливості. Хочби одна з цих ракет до Європи залетіла, щоб вони там усі всрались разом зі своєю НАТОю.
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14.09.2024 08:19 Відповісти
Жарти жартами, а доведеться відбивати черговий масштабний масований ракетний удар крилатих ракет класу "Калібр", Х-101, Х-555. А потім зі сторони Півночі долучаться Іскандер - М! Аеробалістика поки під питанням. Ракети "Кинджал" поки в одиничній кількості.
На цей раз битимуть по транспортній (мости, шляхопроводи, вокзали, аеропорти, морські порти) та комунальній інфраструктурі (енергетика, водоканали, станції очистки стічних вод, каналізаціні перекачуючі станції) та по мегаполісам. Русня ж перед нанесенням таких ударів трохи зливає інформацію через свої опозиційні пабліки та телеграм-канали. До тогож Білоруський гаюн опублікував попередження про массовані ракетно-дронові удари по обласних та райцентрах в Україні, вказавши можливі місця пусків балістичних ракет Іскандер.
Так, що тримаймося! ППО до бойової готовності! Доступи цивільного населення в укриття повнине бути найближчі три доби без перешкодний. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бо прильоти на 100% є реальні.
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14.09.2024 08:28 Відповісти
спасибі голандко!
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14.09.2024 09:05 Відповісти
,,Хто контролює о.Зміїний той контролює Чорне море"
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14.09.2024 08:44 Відповісти
Ну хто ж контролює острів Зміїнний? Нас там нема. Кацапів теж. Виходить що Зміїнний "демілітаризовано".
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14.09.2024 09:06 Відповісти
"https://dumskaya.net/news/minuvshey-******-rossiyskie-okkupanty-zapustili-185930/ua/ Шість протирадіолокаційних ракет Х-31П спрямували російські загарбники по острову Зміїний у ніч на 11 вересня"
Але нас там нема. По бакланам мабуть цілили
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14.09.2024 11:13 Відповісти
По закинутому будівельному майданчику на який списали бюджетних грошей...
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14.09.2024 11:17 Відповісти
"особливість протирадіолокаційних ракет у тому, що вони мають пасивний сенсор, який сприймає випромінювання ворожих радарів та наводить ракету саме на сигнал РЛС"
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14.09.2024 11:25 Відповісти
Добре. Якщо "https://dumskaya.net/news/minuvshey-******-rossiyskie-okkupanty-zapustili-185930/ua/ Шість протирадіолокаційних ракет Х-31П" влучили то нас там знову вже немає. Результат, схоже, той самий.
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14.09.2024 11:37 Відповісти
Мабуть вже нові приманки поставили, щоб відправити на дно ще кілька кацапольотів
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14.09.2024 12:42 Відповісти
Це відповідь отим пиз#унам, котрі казали, що будьонов вже вивільнив Чорне море від кацапні.
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14.09.2024 08:47 Відповісти
Тю , а де вони взялися ? На марахвоні Чорне море звільнили
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14.09.2024 09:19 Відповісти
Все ясно, значит в следующие 3-4 дня будут снова по Энергетики херачить, опять без света будем сидеть по 12-15 часов.
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14.09.2024 11:08 Відповісти
І шо? Вони ще досі плавають? Їх "Масква" зачекалася..😳
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14.09.2024 12:08 Відповісти
До речi, у Нептуна теж Тризуб:
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14.09.2024 12:55 Відповісти
 
 