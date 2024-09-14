РФ вивела в Чорне море сім ракетоносіїв із залпом до 48 ракет
В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають сім носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Загальний залп до 48 ракет типу "Калібр"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал ВМС ЗСУ.
Станом на 07:00 14.09.2024:
- у Чорному морі 16 ворожих кораблів, 7 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
Військові попереджають, що загроза обстрілу достатньо висока.
Топ коментарі
+21 Юра Малко
показати весь коментар14.09.2024 08:09
+17 Михайло Иляш
показати весь коментар14.09.2024 08:14
+13 Степан Лукашёв
показати весь коментар14.09.2024 08:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
На цей раз битимуть по транспортній (мости, шляхопроводи, вокзали, аеропорти, морські порти) та комунальній інфраструктурі (енергетика, водоканали, станції очистки стічних вод, каналізаціні перекачуючі станції) та по мегаполісам. Русня ж перед нанесенням таких ударів трохи зливає інформацію через свої опозиційні пабліки та телеграм-канали. До тогож Білоруський гаюн опублікував попередження про массовані ракетно-дронові удари по обласних та райцентрах в Україні, вказавши можливі місця пусків балістичних ракет Іскандер.
Так, що тримаймося! ППО до бойової готовності! Доступи цивільного населення в укриття повнине бути найближчі три доби без перешкодний. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бо прильоти на 100% є реальні.
Але нас там нема. По бакланам мабуть цілили