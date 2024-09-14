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беспилотник (3142) Зеленский (19029) ПВО (2488)

Россияне запустили более 70 "шахедов" по всей Украине, большинство из них были сбиты, - Зеленский

шахеди

В ночь на 14 сентября россияне запустили более 70 "шахедов" по всей Украине. Благодаря силам наших защитников большинство ударных беспилотников было сбито.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я благодарю воинов армейской авиации, мобильных огневых групп и противовоздушной обороны, которые в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях всю ночь защищали украинцев. Спасибо за защиту неба", - говорится в сообщении.

Зеленский в который раз подчеркнул, что Украине нужно больше возможностей для усиления воздушного щита, противовоздушной обороны и дальнобойности, чтобы и в дальнейшем защищать жизни наших людей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атакует Украину "шахедами" с северного и южного направлений, - Воздушные силы (обновлено)

Напомним, в ночь на 14 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. В Киеве и Одессе прогремели взрывы. По вражеским беспилотникам работали силы ПВО.
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Топ комментарии
+7
сам збивав?вже спiкером пво влаштувався?
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14.09.2024 08:31
+6
Блазень і його команда саботують оборону України як тільки можуть. І це усе привели до влади малороси з кацапами щоб знищити українців і українство
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14.09.2024 08:44
+3
76 запустили,70 збито і не більшість, а майже відмінно. Він ще спить, а секретар також пише спросоння
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14.09.2024 08:38
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сам збивав?вже спiкером пво влаштувався?
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14.09.2024 08:31 Ответить
Виснажують ППО перед новою массованою атаку - 48 "Калібрів" вже на старті!
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14.09.2024 08:31 Ответить
Шахеди з ЗРК не збивають
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14.09.2024 08:46 Ответить
Баражуючі ********** - елемент розвідки місць базування ППО. Як правило такі нальоти супроводжуються розвідкою БПЛА "Орлан" з 6 -10 000 м. Потім інформацію аналізують і готують масштабний ракетний штурм.
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14.09.2024 08:38 Ответить
76 запустили,70 збито і не більшість, а майже відмінно. Він ще спить, а секретар також пише спросоння
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14.09.2024 08:38 Ответить
Цікаво, шахіди можливо збивати дронами, як зали/орлани?
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14.09.2024 08:42 Ответить
Та десь на іншому ресурсі стаття була, що наші вже прилаштувались збивати бпла ці шахеди, але не зазначалось якими саме.
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14.09.2024 09:26 Ответить
В них вища швидкість. Не всякий дрон наздожене.
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14.09.2024 09:42 Ответить
Блазень і його команда саботують оборону України як тільки можуть. І це усе привели до влади малороси з кацапами щоб знищити українців і українство
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14.09.2024 08:44 Ответить
Щоб робили без тебе!
Хто ще розкаже скільки кацапи випустили дронів і ракет, скільки з них збила наша ППО…
Чого ж ти наріку не розповідаєш, на скільки км просунулись кацапи під Покровськом?!
Мовчиш як риба, чи може в тебе обідня перерва?
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14.09.2024 09:34 Ответить
Ранковий відосік? Рейтинги падають, подоляк примусить ще й в обід світити пикою для зедібілів.
Тяжка доля артиста.
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14.09.2024 10:15 Ответить
Гундосий ******** дозаглядався в очко *****, а тепер третій рік шахеди та ракети рахує. Моє найбільше бажання - щоб ти, падло смердюче, подох у своїй риганині обіцяний після передоза. Амінь.
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14.09.2024 11:05 Ответить
 
 