Росіяни запустили понад 70 "шахедів" по всій Україні, більшість з них була збита, - Зеленський

У ніч проти 14 вересня росіяни запустили понад 70 "шахедів" по всій Україні. Завдяки силам наших оборонців більшість ударних безпілотників було збито.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я дякую воїнам армійської авіації, мобільних вогневих груп та протиповітряної оборони, які в Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях усю ніч захищали українців. Дякую за захист неба", - йдеться в повідомленні.

Зеленський котре наголосив, що Україні потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита, протиповітряної оборони та далекобійності, щоб і надалі захищати життя наших людей.

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Нагадаємо, у ніч на 14 вересня Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками.У Києві та Одесі пролунали вибухи. По ворожих безпілотниках працювали сили ППО.