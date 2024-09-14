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безпілотник (3666) Зеленський (22416) ППО (2922)

Росіяни запустили понад 70 "шахедів" по всій Україні, більшість з них була збита, - Зеленський

шахеди

У ніч проти 14 вересня росіяни запустили понад 70 "шахедів" по всій Україні. Завдяки силам наших оборонців більшість ударних безпілотників було збито.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я дякую воїнам армійської авіації, мобільних вогневих груп та протиповітряної оборони, які в Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях усю ніч захищали українців. Дякую за захист неба", - йдеться в повідомленні.

Зеленський котре наголосив, що Україні потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита, протиповітряної оборони та далекобійності, щоб і надалі захищати життя наших людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує Україну "шахедами" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (оновлено)

Нагадаємо, у ніч на 14 вересня Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками.У Києві та Одесі пролунали вибухи. По ворожих безпілотниках працювали сили ППО.

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Топ коментарі
+7
сам збивав?вже спiкером пво влаштувався?
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14.09.2024 08:31
+6
Блазень і його команда саботують оборону України як тільки можуть. І це усе привели до влади малороси з кацапами щоб знищити українців і українство
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14.09.2024 08:44
+3
76 запустили,70 збито і не більшість, а майже відмінно. Він ще спить, а секретар також пише спросоння
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14.09.2024 08:38
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сам збивав?вже спiкером пво влаштувався?
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14.09.2024 08:31 Відповісти
Виснажують ППО перед новою массованою атаку - 48 "Калібрів" вже на старті!
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14.09.2024 08:31 Відповісти
Шахеди з ЗРК не збивають
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14.09.2024 08:46 Відповісти
Баражуючі ********** - елемент розвідки місць базування ППО. Як правило такі нальоти супроводжуються розвідкою БПЛА "Орлан" з 6 -10 000 м. Потім інформацію аналізують і готують масштабний ракетний штурм.
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14.09.2024 08:38 Відповісти
76 запустили,70 збито і не більшість, а майже відмінно. Він ще спить, а секретар також пише спросоння
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14.09.2024 08:38 Відповісти
Цікаво, шахіди можливо збивати дронами, як зали/орлани?
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14.09.2024 08:42 Відповісти
Та десь на іншому ресурсі стаття була, що наші вже прилаштувались збивати бпла ці шахеди, але не зазначалось якими саме.
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14.09.2024 09:26 Відповісти
В них вища швидкість. Не всякий дрон наздожене.
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14.09.2024 09:42 Відповісти
Блазень і його команда саботують оборону України як тільки можуть. І це усе привели до влади малороси з кацапами щоб знищити українців і українство
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14.09.2024 08:44 Відповісти
Щоб робили без тебе!
Хто ще розкаже скільки кацапи випустили дронів і ракет, скільки з них збила наша ППО…
Чого ж ти наріку не розповідаєш, на скільки км просунулись кацапи під Покровськом?!
Мовчиш як риба, чи може в тебе обідня перерва?
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14.09.2024 09:34 Відповісти
Ранковий відосік? Рейтинги падають, подоляк примусить ще й в обід світити пикою для зедібілів.
Тяжка доля артиста.
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14.09.2024 10:15 Відповісти
Гундосий ******** дозаглядався в очко *****, а тепер третій рік шахеди та ракети рахує. Моє найбільше бажання - щоб ти, падло смердюче, подох у своїй риганині обіцяний після передоза. Амінь.
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14.09.2024 11:05 Відповісти
 
 