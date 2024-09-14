Так называемый "суд ДНР" приговорил защитника Мариуполя Александра Маловичка к 24 годам
Российский суд так называемой "ДНР" осудил пленного украинца, 31-летнего морского пехотинца Александра Маловичко. Его обвинили в якобы убийстве жителя Мариуполя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Оккупанты утверждают, что в марте 2022 года он якобы "расстрелял из винтовки мирного жителя". Захватчики приговорили украинца к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Городской совет сообщает, что Александр Маловичко стал на защиту Мариуполя, защищая его от российских оккупантов:
"Захватчики уничтожили город, убили десятки тысяч людей, а теперь мстят украинским защитникам".
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через обмін якогось жирного кацапа або кадирівця , бо він Герой 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Ті хто міг і робив ліквідації гіві і моторил, витаскував Цемаха з Донецьку - Бурба, Червінський, група спецкри 'Шведа'- розігнані Зевладою і її пріддворними.
Амінь!