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Мариуполь (5693) россия (93003)

Так называемый "суд ДНР" приговорил защитника Мариуполя Александра Маловичка к 24 годам

Олександр Маловичок

Российский суд так называемой "ДНР" осудил пленного украинца, 31-летнего морского пехотинца Александра Маловичко. Его обвинили в якобы убийстве жителя Мариуполя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Оккупанты утверждают, что в марте 2022 года он якобы "расстрелял из винтовки мирного жителя". Захватчики приговорили украинца к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Городской совет сообщает, что Александр Маловичко стал на защиту Мариуполя, защищая его от российских оккупантов:

"Захватчики уничтожили город, убили десятки тысяч людей, а теперь мстят украинским защитникам".

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Топ комментарии
+8
Это фактически смертный приговор. Учитывая условия в которых содржатся осужденные в российских тюрьмах строгого режима. А если администрации тюрьмы дадут приказ-то сделают такие условия что наш боец не проживет и нескольких летю.. Надеюсь что он все-же выживет и рано или поздно вернется на Родину-в Украину
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14.09.2024 12:59
+8
Необходимо всем лугандонским судьям.прокурорам и ментам давать заочно пожизненное за незаконное лишение свободы.
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14.09.2024 13:08
+7
Потрібно звільнити Олександра Маловичка ,
через обмін якогось жирного кацапа або кадирівця , бо він Герой 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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14.09.2024 13:01
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Это фактически смертный приговор. Учитывая условия в которых содржатся осужденные в российских тюрьмах строгого режима. А если администрации тюрьмы дадут приказ-то сделают такие условия что наш боец не проживет и нескольких летю.. Надеюсь что он все-же выживет и рано или поздно вернется на Родину-в Украину
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14.09.2024 12:59 Ответить
Потрібно звільнити Олександра Маловичка ,
через обмін якогось жирного кацапа або кадирівця , бо він Герой 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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14.09.2024 13:01 Ответить
Необходимо всем лугандонским судьям.прокурорам и ментам давать заочно пожизненное за незаконное лишение свободы.
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14.09.2024 13:08 Ответить
Тільки хто буде судити, суддівська мафія куди Портнов набирав кадри і писав під банду яника карний кодекс?
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14.09.2024 17:20 Ответить
Надіюсь що відповідні спецслужби ліквідують фізично тих "суддів" і "прокурорів".
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14.09.2024 13:08 Ответить
Сбу малюка-єрмака, чи розвідка оракула буданова?
Ті хто міг і робив ліквідації гіві і моторил, витаскував Цемаха з Донецьку - Бурба, Червінський, група спецкри 'Шведа'- розігнані Зевладою і її пріддворними.
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14.09.2024 17:19 Ответить
Потрібно ліквідовувати тих виродків що превели "русский мир" в так зване днр і знищувати всю логістику ворога на тих територіях кожен день туди прибувають ешелони з технікою,пальним ,ж . силою і що це не розуміють ? а судити їхніх виродків не як військовополонених, а як колоборантів зрадників України .
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14.09.2024 14:54 Ответить
Треба викреслити з інформаційного поля вираз ,,тамженашелюдє,, яким наші провладні прикриваються щоб не бити по локаціям в Л-ДНР. Немає тамженаших людей з 14 року. Там вороги лютіші ніж записні кацапи. Це навіть видно було по розмовах на сайті Золкіна з полоненими з кацапії та з цих анклавів. Це вороги ідейні, а не за гроші.
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14.09.2024 15:57 Ответить
А Зелена влада рашистів полонених замість судити, відгодовує за податки українців. Для Світу- вони всього лиш невинні полонені.
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14.09.2024 17:16 Ответить
Кончені ублюдочні московитські виродки! Сдохніть в нескінченних муках разом із корінням та насінням!
Амінь!
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14.09.2024 22:44 Ответить
 
 