Российские захватчики усилили "зачистки" местного населения в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе российская ФСБ снова активизировала "зачистки" местного населения, люди просто исчезают. Прежде всего это связано с точными ударами по базированию войск РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В первую очередь это связано с точными ударами по базированию в Мариуполе и по системам ПВО в июле - августе. Во-вторых - переброска войск и из-за попытки сделать невозможным фиксацию.

Ну и главное (как бы дико это не звучало) - окончание третьего квартала и необходимостью отчетности", - отметил он.

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По его словам, россияне также активно взялись за арендодателей и "обнальщиков".

"Здесь просто делают показатели. Не тому деньги передал, не тому дом сдал в аренду. Простой, но страшный по последствиям путь. Только за вчера арестовали и исчезли три человека после остановки на Черемушках. Просто люди. Просто исчезли", - добавил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 7 взрывов прогремели в оккупированном Мариуполе: предварительно - поражена система ПВО оккупантов.

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