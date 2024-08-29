Російські загарбники посилили "зачистки" місцевого населення в окупованому Маріуполі, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі російська ФСБ знову активізувала "зачистки" місцевого населення, люди просто зникають. Насамперед це пов'язано з влучними ударами по базуванню військ РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"В першу чергу це пов’язано з влучними ударами по базуванню в Маріуполі та по системах ППО в липні - серпні. По-друге - перекидання військ та через спробу унеможливити фіксацію.
Ну й головне (як би дико це не звучало) - закінчення третього кварталу та необхідністю звітування", - зазначив він.
За його словами, росіяни також активно взялись за орендодавців та "обнальників".
"Тут просто роблять показники. Не тому гроші передав, не тому хату здав в оренду. Простий, але страшний за наслідками шлях. Лише за вчора арештували та зникли три людини після зупинки на Черемушках. Просто люди. Просто зникли", - додав Андрющенко.
Раніше повідомлялося, що щонайменше 7 вибухів пролунали в окупованому Маріуполі: попередньо - уражено систему ППО окупантів.
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