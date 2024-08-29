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Російські загарбники посилили "зачистки" місцевого населення в окупованому Маріуполі, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі знову посилені зачистки та активізація ФСБ. 

У тимчасово окупованому Маріуполі російська ФСБ знову активізувала "зачистки" місцевого населення, люди просто зникають. Насамперед це пов'язано з влучними ударами по базуванню військ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В першу чергу це пов’язано з влучними ударами по базуванню в Маріуполі та по системах ППО в липні - серпні. По-друге - перекидання військ та через спробу унеможливити фіксацію.

Ну й головне (як би дико це не звучало) - закінчення третього кварталу та необхідністю звітування", - зазначив він. 

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За його словами, росіяни також активно взялись за орендодавців та "обнальників".

"Тут просто роблять показники. Не тому гроші передав, не тому хату здав в оренду. Простий, але страшний за наслідками шлях. Лише за вчора арештували та зникли три людини після зупинки на Черемушках. Просто люди. Просто зникли", - додав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 7 вибухів пролунали в окупованому Маріуполі: попередньо - уражено систему ППО окупантів.

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Автор: 

Маріуполь (3226) окупація (6680) Андрющенко Петро (693)


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Зато наш уродец раб Татарова отпускает всех колаборантов Дмитруков попивать коктейли в Европку
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29.08.2024 10:20 Відповісти
 
 