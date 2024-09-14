Так званий "суд ДНР" засудив захисника Маріуполя Олександра Маловичка до 24 років

Російський суд так званої "ДНР" засудив полоненого українця, 31-річного морського піхотинця Олександра Маловичка. Його звинуватили у начебто вбивстві жителя Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Окупанти стверджують, що у березні 2022 року він нібито "розстріляв із гвинтівки мирного жителя". Загарбники засудили українця до 24 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму", - йдеться у повідомленні.

Міська рада повідомляє, що Олександр Маловичко став на захист Маріуполя, захищаючи його від російських окупантів:

"Загарбники знищили місто, вбили десятки тисяч людей, а тепер мстять українським захисникам".

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