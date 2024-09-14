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Новини
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Маріуполь (3205) росія (63574)

Так званий "суд ДНР" засудив захисника Маріуполя Олександра Маловичка до 24 років

Олександр Маловичок

Російський суд так званої "ДНР" засудив полоненого українця, 31-річного морського піхотинця Олександра Маловичка. Його звинуватили у начебто вбивстві жителя Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Окупанти стверджують, що у березні 2022 року він нібито "розстріляв із гвинтівки мирного жителя". Загарбники засудили українця до 24 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму", - йдеться у повідомленні.

Міська рада повідомляє, що Олександр Маловичко став на захист Маріуполя, захищаючи його від російських окупантів:

"Загарбники знищили місто, вбили десятки тисяч людей, а тепер мстять українським захисникам".

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Автор: 
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Топ коментарі
+8
Это фактически смертный приговор. Учитывая условия в которых содржатся осужденные в российских тюрьмах строгого режима. А если администрации тюрьмы дадут приказ-то сделают такие условия что наш боец не проживет и нескольких летю.. Надеюсь что он все-же выживет и рано или поздно вернется на Родину-в Украину
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14.09.2024 12:59
+8
Необходимо всем лугандонским судьям.прокурорам и ментам давать заочно пожизненное за незаконное лишение свободы.
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14.09.2024 13:08
+7
Потрібно звільнити Олександра Маловичка ,
через обмін якогось жирного кацапа або кадирівця , бо він Герой 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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14.09.2024 13:01
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Это фактически смертный приговор. Учитывая условия в которых содржатся осужденные в российских тюрьмах строгого режима. А если администрации тюрьмы дадут приказ-то сделают такие условия что наш боец не проживет и нескольких летю.. Надеюсь что он все-же выживет и рано или поздно вернется на Родину-в Украину
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14.09.2024 12:59 Відповісти
Потрібно звільнити Олександра Маловичка ,
через обмін якогось жирного кацапа або кадирівця , бо він Герой 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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14.09.2024 13:01 Відповісти
Необходимо всем лугандонским судьям.прокурорам и ментам давать заочно пожизненное за незаконное лишение свободы.
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14.09.2024 13:08 Відповісти
Тільки хто буде судити, суддівська мафія куди Портнов набирав кадри і писав під банду яника карний кодекс?
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14.09.2024 17:20 Відповісти
Надіюсь що відповідні спецслужби ліквідують фізично тих "суддів" і "прокурорів".
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14.09.2024 13:08 Відповісти
Сбу малюка-єрмака, чи розвідка оракула буданова?
Ті хто міг і робив ліквідації гіві і моторил, витаскував Цемаха з Донецьку - Бурба, Червінський, група спецкри 'Шведа'- розігнані Зевладою і її пріддворними.
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14.09.2024 17:19 Відповісти
Потрібно ліквідовувати тих виродків що превели "русский мир" в так зване днр і знищувати всю логістику ворога на тих територіях кожен день туди прибувають ешелони з технікою,пальним ,ж . силою і що це не розуміють ? а судити їхніх виродків не як військовополонених, а як колоборантів зрадників України .
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14.09.2024 14:54 Відповісти
Треба викреслити з інформаційного поля вираз ,,тамженашелюдє,, яким наші провладні прикриваються щоб не бити по локаціям в Л-ДНР. Немає тамженаших людей з 14 року. Там вороги лютіші ніж записні кацапи. Це навіть видно було по розмовах на сайті Золкіна з полоненими з кацапії та з цих анклавів. Це вороги ідейні, а не за гроші.
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14.09.2024 15:57 Відповісти
А Зелена влада рашистів полонених замість судити, відгодовує за податки українців. Для Світу- вони всього лиш невинні полонені.
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14.09.2024 17:16 Відповісти
Кончені ублюдочні московитські виродки! Сдохніть в нескінченних муках разом із корінням та насінням!
Амінь!
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14.09.2024 22:44 Відповісти
 
 