Так званий "суд ДНР" засудив захисника Маріуполя Олександра Маловичка до 24 років
Російський суд так званої "ДНР" засудив полоненого українця, 31-річного морського піхотинця Олександра Маловичка. Його звинуватили у начебто вбивстві жителя Маріуполя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Окупанти стверджують, що у березні 2022 року він нібито "розстріляв із гвинтівки мирного жителя". Загарбники засудили українця до 24 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму", - йдеться у повідомленні.
Міська рада повідомляє, що Олександр Маловичко став на захист Маріуполя, захищаючи його від російських окупантів:
"Загарбники знищили місто, вбили десятки тисяч людей, а тепер мстять українським захисникам".
Топ коментарі
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через обмін якогось жирного кацапа або кадирівця , бо він Герой 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Ті хто міг і робив ліквідації гіві і моторил, витаскував Цемаха з Донецьку - Бурба, Червінський, група спецкри 'Шведа'- розігнані Зевладою і її пріддворними.
Амінь!