Угрозы от России перед союзниками становятся все сложнее, поэтому НАТО должно обеспечить соответствующее противодействие, - начальник генштаба Чехии Ржегка

Россия все шире использует гибридные тактики, кибератаки, кампании дезинформации, а также кинетические акты насилия, поэтому членам Альянса необходимо обеспечить соответствующее противодействие.

Об этом заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Чехии генерал-лейтенант Карел Ржегка на открытии в Праге ежегодного выездного заседания Военного комитета НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одним из главных вызовов, которые стоят перед нами, является российская агрессия против Украины. Для Украины это война за выживание. Но это также борьба за принципы демократии, суверенитета и территориальной целостности, для защиты которых существует НАТО... Предоставление Украине всей необходимой военной помощи, как в виде тренировки военнослужащих, так и в поставке военного оборудования, является для нас императивом. Поддерживая Украину, мы также усиливаем наше единство и сдерживаем российскую угрозу", - сказал чешский генерал.

Он отметил, что Россия проявляет активность не только на "конвенционном" поле боя. В этой связи Ржегка вспомнил гибель двух граждан Чехии во время подрыва склада боеприпасов в 2014 году. Кроме того, Россия все шире использует гибридные тактики, кибератаки, кампании дезинформации, и даже кинетические акты насилия. Все эти действия направлены на то, чтобы посеять страх и подорвать единство демократических обществ, подчеркнул чешский генерал.

Начальник Генерального штаба чешской армии отметил, что угрозы, которые возникают перед союзниками, становятся все более сложными. Именно поэтому Альянс должен обеспечить широкий подход к противодействию им, предусматривающий интеграцию конвенционных военных возможностей с кибербезопасностью и гражданско-военным сотрудничеством.

"Мы должны обеспечить, чтобы наши вооруженные силы, институты и гражданское общество были готовы противостоять этому сочетанию физической, цифровой и когнитивной войны", - подчеркнул генерал Ржегка.

Он отметил, что Чехия вынесла важные уроки из российской агрессии против Украины, пересмотрела стратегические оборонные планы.

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