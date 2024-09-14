Загрози від Росії перед союзниками стають дедалі складнішими, тому НАТО має забезпечити відповідну протидію, - начальник генштабу Чехії Ржегка

Росія дедалі ширше використовує гібридні тактики, кібератаки, кампанії дезінформації, і навіть кінетичні акти насильства, томі членам Альянсу необхідно забезпечити відповідну протидію.

Про це заявив начальник генерального штабу Збройних сил Чехії генерал-лейтенант Карел Ржегка на відкритті у Празі щорічного виїзного засідання Військового комітету НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Одним із головних викликів, які постають перед нами, є російська агресія проти України. Для України це війна за виживання. Але це також боротьба за принципи демократії, суверенітету та територіальної цілісності, для захисту яких існує НАТО... Надання Україні всієї необхідної військової допомоги Україні, як у вигляді тренування військовослужбовців, так і у постачанні військового обладнання, є для нас імперативом. Підтримуючи Україну, ми також посилюємо нашу єдність та стримуємо російську загрозу", - сказав чеський генерал.

Він зазначив, що Росія виявляє активність не лише на "конвенційному" полі бою. У цьому зв'язку Ржегка згадав загибель двох громадян Чехії під час підриву складу боєприпасів у 2014 році. Крім того, Росія дедалі ширше використовує гібридні тактики, кібератаки, кампанії дезінформації, і навіть кінетичні акти насильства. Всі ці дії спрямовані на те, щоб посіяти страх та підірвати єдність демократичних суспільств, наголосив чеський генерал.

Начальник Генерального штабу чеської армії зазначив, що загрози, які постають перед союзниками, стають дедалі більш складними. Саме тому Альянс має забезпечити широкий підхід до протидії їм, що передбачає інтеграцію конвенційних військових спроможностей з кібербезпекою та цивільно-військовим співробітництвом.

"Ми маємо забезпечити, щоб наші збройні сили, інституції та громадянське суспільство були готовими протистояти цьому поєднанню фізичної, цифрової та когнітивної війни", - наголосив генерал Ржегка.

Він зауважив, що Чехія винесла важливі уроки з російської агресії проти України, переглянула стратегічні оборонні плани.

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