Захватчики обстреляли Антоновку на Херсонщине, ранена местная жительница
В субботу, 14 сентября, российские захватчики обстреляли поселок Антоновка на Херсонщине. В результате вражеского обстрела ранения получила местная жительница.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Потерпевшая получила ранения туловища, рук и ног. От оказания медицинской помощи женщина отказалась", - говорится в сообщении.
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