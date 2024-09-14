Захватчики обстреляли Антоновку на Херсонщине, ранена местная жительница

В субботу, 14 сентября, российские захватчики обстреляли поселок Антоновка на Херсонщине. В результате вражеского обстрела ранения получила местная жительница.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Потерпевшая получила ранения туловища, рук и ног. От оказания медицинской помощи женщина отказалась", - говорится в сообщении.

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