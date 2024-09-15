В течение дня россияне совершили 76 обстрелов приграничья Сумщины, ранены два человека
В течение дня субботы, 14 сентября, российские захватчики совершили 76 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 209 взрывов на территории 12 громад. Двое местных жителей получили ранения.
Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Хотинская громада: враг ударил КАБом, в результате чего два человека получили ранения;
- Николаевская громада: россияне осуществили удар КАБом;
- Белопольская громада: осуществлены удары КАБ и атака БПЛА;
- Краснопольская громада: враг вел артиллерийский обстрел, минометный обстрел, совершил удары FPV-дронами и атаку БПЛА;
- Эсманьская громада: осуществлены удары FPV-дронами и минометный обстрел;
- Дружбовская громада: зафиксирован обстрел из миномета;
- Великописаревская громада: россияне били из миномета, осуществили удары FPV-дронами и атаку БПЛА;
- Середино-Будская громада: зафиксирован минометный обстрел;
- Сумская громада: россияне осуществили пуск КАБ;
- Новослободская громада: враг обстрелял громаду из миномета, совершил удары FPV-дронами;
- Шалыгинская громада: был обстрел из миномета и удар КАБ;
- Юнаковская громада: зафиксированы удары КАБ.
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