В течение дня россияне совершили 76 обстрелов приграничья Сумщины, ранены два человека

В течение дня субботы, 14 сентября, российские захватчики совершили 76 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 209 взрывов на территории 12 громад. Двое местных жителей получили ранения.

Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

Хотинская громада: враг ударил КАБом, в результате чего два человека получили ранения;

Николаевская громада: россияне осуществили удар КАБом;

Белопольская громада: осуществлены удары КАБ и атака БПЛА;

Краснопольская громада: враг вел артиллерийский обстрел, минометный обстрел, совершил удары FPV-дронами и атаку БПЛА;

Эсманьская громада: осуществлены удары FPV-дронами и минометный обстрел;

Дружбовская громада: зафиксирован обстрел из миномета;

Великописаревская громада: россияне били из миномета, осуществили удары FPV-дронами и атаку БПЛА;

Середино-Будская громада: зафиксирован минометный обстрел;

Сумская громада: россияне осуществили пуск КАБ;

Новослободская громада: враг обстрелял громаду из миномета, совершил удары FPV-дронами;

Шалыгинская громада: был обстрел из миномета и удар КАБ;

Юнаковская громада: зафиксированы удары КАБ.

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