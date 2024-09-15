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обстрел (25772) Сумская область (2701)

В течение дня россияне совершили 76 обстрелов приграничья Сумщины, ранены два человека

Впродовж дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумщини

В течение дня субботы, 14 сентября, российские захватчики совершили 76 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 209 взрывов на территории 12 громад. Двое местных жителей получили ранения.

Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

  • Хотинская громада: враг ударил КАБом, в результате чего два человека получили ранения;
  • Николаевская громада: россияне осуществили удар КАБом;
  • Белопольская громада: осуществлены удары КАБ и атака БПЛА;
  • Краснопольская громада: враг вел артиллерийский обстрел, минометный обстрел, совершил удары FPV-дронами и атаку БПЛА;
  • Эсманьская громада: осуществлены удары FPV-дронами и минометный обстрел;
  • Дружбовская громада: зафиксирован обстрел из миномета;
  • Великописаревская громада: россияне били из миномета, осуществили удары FPV-дронами и атаку БПЛА;
  • Середино-Будская громада: зафиксирован минометный обстрел;
  • Сумская громада: россияне осуществили пуск КАБ;
  • Новослободская громада: враг обстрелял громаду из миномета, совершил удары FPV-дронами;
  • Шалыгинская громада: был обстрел из миномета и удар КАБ;
  • Юнаковская громада: зафиксированы удары КАБ.

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