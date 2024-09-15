Впродовж дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумщини, поранено двох людей
Впродовж дня суботи, 14 вересня, російські загарбники здійснили 76 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 209 вибухів на території 12 громад. Двоє місцевих мешканців зазнали поранень.
Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Хотінська громада: ворог вдарив КАБ, внаслідок чого двоє людей дістали поранення;
- Миколаївська громада: росіяни здійснили удар КАБом;
- Білопільська громада: здійснено удари КАБ та атаку БПЛА;
- Краснопільська громада: ворог вів артилерійський обстріл, мінометний обстріл, здійснив удари FPV-дронами та атаку БПЛА;
- Есманьська громада: здійснено удари FPV-дронами та мінометний обстріл;
- Дружбівська громада: зафіксовано обстріл з міномета;
- Великописарівська громада: росіяни били з міномета, здійснили удари FPV-дронами та атаку БПЛА;
- Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл;
- Сумська громада: росіяни здійснили пуск КАБ;
- Новослобідська громада: ворог обстріляв громаду з міномета, здійснив удари FPV-дронами;
- Шалигинська громада: був обстріл з міномета та удар КАБ;
- Юнаківська громада: зафіксовано удари КАБ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...