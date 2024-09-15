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обстріл (27076) Сумська область (3241)

Впродовж дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумщини, поранено двох людей

Впродовж дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумщини

Впродовж дня суботи, 14 вересня, російські загарбники здійснили 76 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 209 вибухів на території 12 громад. Двоє місцевих мешканців зазнали поранень.

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

  • Хотінська громада: ворог вдарив КАБ, внаслідок чого двоє людей дістали поранення;
  • Миколаївська громада: росіяни здійснили удар КАБом;
  • Білопільська громада: здійснено удари КАБ та атаку БПЛА;
  • Краснопільська громада: ворог вів артилерійський обстріл, мінометний обстріл, здійснив удари FPV-дронами та атаку БПЛА;
  • Есманьська громада: здійснено удари FPV-дронами та мінометний обстріл;
  • Дружбівська громада: зафіксовано обстріл з міномета;
  • Великописарівська громада: росіяни били з міномета, здійснили удари FPV-дронами та атаку БПЛА;
  • Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл;
  • Сумська громада: росіяни здійснили пуск КАБ;
  • Новослобідська громада: ворог обстріляв громаду з міномета, здійснив удари FPV-дронами;
  • Шалигинська громада: був обстріл з міномета та удар КАБ;
  • Юнаківська громада: зафіксовано удари КАБ.

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