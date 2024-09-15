Оккупанты утром атаковали FPV-дронами автомобиль и микроавтобус на Николаевщине: Двое раненых

Сегодня утром, 15 сентября российские войска совершили атаку FPV-дронами на Куцурубскую громаду в Николаевской области, есть пострадавшие.

Об этом рассказал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Так, утром россияне с использованием FPV-дронов обстреляли легковой автомобиль и микроавтобус в Куцурубской громаде.



В результате атаки ранения получили два человека. 62-летнему мужчине помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался, 58-летний мужчина госпитализирован, его состояние средней тяжести.

Читайте также: Из-за падения обломков "шахедов" повреждено предприятие на Николаевщине

Напомним, в ночь на 15 сентября 2024 года силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БПЛА типа Shahed 131/136. В результате боевой работы и падения обломков сбитых БПЛА, есть повреждения на предприятии пищевой промышленности в Николаевском районе.