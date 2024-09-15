Окупанти вранці атакували FPV-дронами автомобіль та мікроавтобус на Миколаївщині: Двоє поранених
Сьогодні вранці, 15 вересня російські війська здійснили атаку FPV-дронами на Куцурубську громаду в Миколаївській області, є постраждалі.
Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Так, зранку росіяни з використанням FPV-дронів обстріляли легковий автомобіль та мікроавтобус у Куцурубській громаді.
Унаслідок атаки поранень зазнали дві людини. 62-річному чоловікові допомогу надали на місці, від госпіталізації він відмовився, 58-річного чоловіка госпіталізовано, його стан середньої важкості.
Нагадаємо, у ніч на 15 вересня 2024 року силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136". Унаслідок бойової роботи та падіння уламків збитих БпЛА, є пошкодження на підприємстві харчової промисловості у Миколаївському районі
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