Окупанти вранці атакували FPV-дронами автомобіль та мікроавтобус на Миколаївщині: Двоє поранених

Сьогодні вранці, 15 вересня російські війська здійснили атаку FPV-дронами на Куцурубську громаду в Миколаївській області, є постраждалі.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Так, зранку росіяни з використанням FPV-дронів обстріляли легковий автомобіль та мікроавтобус у Куцурубській громаді.



Унаслідок атаки поранень зазнали дві людини. 62-річному чоловікові допомогу надали на місці, від госпіталізації він відмовився, 58-річного чоловіка госпіталізовано, його стан середньої важкості.

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Нагадаємо, у ніч на 15 вересня 2024 року силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136". Унаслідок бойової роботи та падіння уламків збитих БпЛА, є пошкодження на підприємстві харчової промисловості у Миколаївському районі